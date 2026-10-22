Sussidi e maranza, FdI e Lega: “Nessuna distinzione tra italiani e stranieri, il Pd non ha letto bene”

Ci stupisce la presa di posizione del PD sulla nostra mozione. O meglio, ci stupisce che si possa arrivare a criticarne il contenuto senza aver evidentemente letto né il testo della mozione né il comunicato che ne illustra le ragioni. Così in una nota Fratelli d’Italia e Lega rispondono al Pd.
LA NOTA DI FDI E LEGA
La domanda che il PD si pone, ovvero perché le misure proposte riguarderebbero soltanto le famiglie straniere e non anche quelle italiane, parte infatti da un presupposto completamente sbagliato: nella nostra mozione non esiste alcuna distinzione di questo tipo.
Le misure proposte sono applicabili a qualsiasi famiglia, senza discriminazioni basate sulla nazionalità. Non c’è dunque alcuna disparità di trattamento da denunciare, se non quella immaginata da chi ha deciso di polemizzare prima ancora di informarsi.
Evidentemente, anche a sinistra, dove la cultura viene spesso rivendicata come un’esclusiva, può capitare di perdere l’abitudine di leggere prima di commentare. Peccato che, in politica, qualche minuto dedicato alla lettura dei testi sarebbe il minimo indispensabile, soprattutto quando ci si prepara a criticarli pubblicamente.
Il PD ha perso un’occasione per entrare nel merito delle proposte e confrontarsi sui contenuti. Ha preferito costruire una polemica su una distinzione che non abbiamo mai fatto.
Noi siamo disponibili al confronto, anche serrato. Ma almeno sul testo reale della mozione, non su quello che si immagina di aver letto.