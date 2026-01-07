Dopo l’esame finale, riparte il corso Tutor  per l’industria digitale: ultimi posti disponibili

Nei giorni scorsi, nella sede di Tutor Fiorenzuola, si è svolto l’esame finale del corso gratuito per Tecnico Manutentore per l’Industria Digitale e Automatizzata. I quindici candidati si sono confrontati con una simulazione pratica di quattro ore dedicata alla realizzazione di un quadro elettrico con relativa programmazione PLC, seguita da un colloquio orale.

La commissione ha espresso forte apprezzamento per la preparazione tecnica e la maturità dimostrata dai partecipanti: alcuni di loro hanno ricevuto proposte di inserimento lavorativo già al termine dello stage.

Sulla scia di questo risultato, Tutor Fiorenzuola presenta la nuova edizione del percorso formativo – gratuito e pensato per chi vuole entrare da protagonista nell’Industria 4.0 – per la quale le iscrizioni sono ancora aperte. Il percorso forma tecnici in grado di operare su macchinari intelligenti, impianti automatizzati e sistemi connessi. La figura professionale unisce competenze meccaniche, elettroniche e digitali, fondamentali per mantenere efficienti e innovativi i processi produttivi.

Il corso dura 800 ore, di cui 300 di stage in azienda, e integra sicurezza, organizzazione della produzione, qualità, lavoro in team e inglese tecnico. Sono previsti moduli di disegno meccanico e documentazione tecnica con software come Autodesk Fusion 360 e Inventor, oltre a laboratori su torneria, CNC, manutenzione elettrica, elettronica, pneumatica e oleodinamica.

Una parte centrale è dedicata all’automazione avanzata: utilizzo di PLC Siemens e Fanuc, installazione e collaudo degli impianti, tecnologie digitali per la manutenzione predittiva basate anche su algoritmi di Intelligenza Artificiale e introduzione ai cobot, robot collaborativi sempre più diffusi nelle fabbriche moderne e oggi supportati da sistemi AI per migliorare sicurezza, precisione e adattabilità.

Le lezioni si terranno da gennaio a ottobre 2026 nella sede di Tutor S.c.r.l. in Via P. Boiardi 5 a Fiorenzuola d’Arda (PC), con un massimo di 15 partecipanti. Al termine, dopo l’esame finale, verrà rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali, un titolo riconosciuto e spendibile nel mercato del lavoro.

Il percorso è aperto a giovani e adulti, occupati o disoccupati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. Possono accedere diplomati della scuola superiore, studenti ammessi al quinto anno, titolari di diploma professionale meccanico-meccatronico e candidati non diplomati previa verifica delle competenze. Costituiscono requisito preferenziale, ma non obbligatorio, diplomi tecnici, informatici o scientifici. È possibile anche l’iscrizione tramite apprendistato. Sono richiesti livelli minimi: italiano B1, inglese A2 e competenze informatiche di base. La selezione avverrà tramite due test. Per informazioni: Tel. 0523 981080 – Email: corsi@tutorspa.it – Sito: www.tutorspa.it

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy