Oltre un secolo di attività, salgono a sei le aziende piacentine nel registro delle imprese storiche

Salgono a sei le realtà piacentine iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, l’archivio nazionale istituito da Unioncamere per valorizzare le aziende che hanno superato il secolo di ininterrotta attività.

Alle cinque eccellenze già presenti nel Registro, infatti, si è aggiunta l’azienda F.lli Salini di Salini Vittorio & C. S.N.C., storica realtà con salumificio, ristorante e albergo a Groppallo di Farini, nella valle del torrente Lavaiana, laterale alla media val Nure.

Una realtà che ha attraversato oltre due secoli di storia; dell’Osteria di Antonio Salini, infatti, si hanno notizie documentali già nel 1846, ed è da queste che si può risalire all’esistenza di un esercizio commerciale fin dal 1820. La classica bottega di paese (siamo in una frazione del comune di Farini, a 992 metri di altitudine) in cui si vendeva un po’ di tutto e si preparavano salumi, così come avviene ancora oggi.

“Il riconoscimento di Unioncamere – sottolinea il Vicepresidente Vicario della Camera di commercio dell’Emilia, l’imprenditore piacentino Filippo Cella – celebra proprio realtà come questa, che in decenni di attività si sono rivelate motore di sviluppo per le comunità locali e che, generazione dopo generazione, hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, contribuendo in modo determinante a segnare la storia economica del Paese”.

“È con particolare soddisfazione – conclude Cella – che ci congratuliamo con l’azienda F.lli Salini, per il prestigioso riconoscimento ottenuto, ricordando che il Registro delle Imprese Storiche non è solo un archivio, ma un tributo a chi, con un’attività ininterrotta, ha saputo superare le sfide del tempo, mantenendo viva l’identità economica e sociale dei nostri territori”.

L’azienda di Groppallo, come si è detto, porta a 6 il numero delle imprese piacentine iscritte nel registro. Le altre sono: Azienda Agricola Zerioli S.n.c. di Zerioli Filippo & C. Società Agricola (1890); Demicheli Enrico (commercio, ferramenta; 1826); F.d.F di Fornasari Sante Luigi srl (costruzioni edili e ristrutturazioni; 1831); Follini dr.ssa Luisa (attività agricola; 1850); Impresa Cogni SpA (costruzioni edili; 1899).

Tutte le imprese iscritte sono consultabili sul portale istituzionale di Unioncamere all’indirizzo: www.unioncamere.gov.it.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy