Capotreno ucciso, il killer fatto scendere dal treno a Fiorenzuola perché molesto: ma il suo volto non era ancora noto

Era stato identificato e poi rilasciato, dopo essere stato fatto scendere a Fiorenzuola da un treno diretto a Milano, il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all’addome la sera del 5 gennaio nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un’area riservata ai dipendenti.
L’uomo, un cittadino croato 36enne, Marin Jelenik dopo il delitto è salito su un treno regionale alla volta del capoluogo lombardo: a bordo avrebbe avuto atteggiamenti molesti e aggressivi, anche con il personale del treno e per questo sarebbe stato fatto scendere a Fiorenzuola, nel Piacentino poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell’ordine.
A quel punto i Carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato: in quel momento non erano state ancora diramate le note per la sua ricerca.