Ripescaggio Rottamazione Quater: Nuove Scadenze e Modalità di Adesione

Podcast realizzato dal commercialista Dott. Gianluigi Boselli con la collaborazione delle Ragioniere Michela Boiko e Giulia Ghirardotti.

Ogni mercoledì alle ore 11:30 su Radio Sound, va in onda la trasmissione “Commercialista di fiducia”, con aggiornamenti su fisco, tributi e agevolazioni.

Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del decreto Milleproroghe, viene confermata una seconda chance per coloro che non hanno rispettato i pagamenti della Rottamazione Quater. Il ripescaggio permette ai debitori che hanno saltato una o più rate scadute entro dicembre 2024 di rientrare nel piano agevolato presentando una nuova istanza entro aprile 2025.

Ma quali sono le nuove scadenze, le modalità di adesione e i rischi per chi non rispetta i termini? Scopriamolo insieme!

Cos’è il Ripescaggio per la Rottamazione Quater?

Il ripescaggio per la Rottamazione Quater è un’opportunità concessa ai contribuenti che non hanno rispettato i pagamenti previsti nel 2024. Per aderire:

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia invierà una comunicazione con il piano di rateizzazione aggiornato.

Entro il 30 aprile 2025, il contribuente deve presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’adesione bloccherà automaticamente eventuali pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche, garantendo una protezione temporanea.

Nuove Scadenze di Pagamento

La sanatoria prevede un massimo di 10 rate, da versare nelle seguenti date:

✔ Luglio 2025

✔ Novembre 2025

✔ Febbraio, maggio, luglio e novembre 2026

✔ Dal 2027: rate nelle stesse scadenze

Chi non rispetta il pagamento anche di una sola rata o paga con più di 5 giorni di ritardo decade automaticamente dalla sanatoria, perdendo ogni beneficio.

Attenzione alla Rata di Febbraio 2025!

Una questione ancora aperta riguarda la rata in scadenza il 28 febbraio 2025, con tolleranza fino al 5 marzo. Dall’interpretazione del Milleproroghe, sembrerebbe che le omissioni di pagamento avvenute nel 2025 non siano coperte dalla riapertura della rottamazione.

Quindi, chi è già in regola deve assolutamente pagare entro il 5 marzo per non decadere dal piano di agevolazione!

La riapertura della Rottamazione Quater è una grande opportunità per chi non è riuscito a rispettare le scadenze precedenti, ma le nuove regole impongono ancora maggiore attenzione nella gestione dei pagamenti.

Commercialista di fiducia

Riascolta in Podcast tutte le puntate del consueto appuntamento con il dottor Gianluigi Boselli, commercialista di fiducia. In onda su Radio Sound ogni mercoledì ore 11.30 e in podcast in questa sezione.

Podcast Commercialista di fiducia

Dr. Gianluigi Boselli Via Manfredi Giuseppe, 23 – 29122 Piacenza (PC)

Tel 0523 453120

Ti potrebbero interessare altri argomenti fiscali e contabili?