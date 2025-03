Scomparso tra i boschi di Zerba nel giugno scorso, riprendono coi droni le ricerche di Michele Sacco

Su richiesta del consiglio comunale e dei conoscenti dell’uomo, sono ripartite le ricerche di Michele Sacco, l’uomo di 71 anni residente a Zerba, scomparso il 30 giugno 2024 tra i boschi della zona. Sacco si era inoltrato tra i boschi insieme a un amico con l’obiettivo di effettuare alcuni lavori per riaprire un vecchio sentiero ormai ostruito.

A un certo punto l’amico si era allontanato e di Sacco si erano perse le tracce. Il consiglio comunale di Zerba, insieme ai conoscenti del disperso, ha inoltrato formale richiesta affinché le ricerche possano riprendere. Richiesta accolta.

E così nei giorni scorsi sono entrati in azione i vigili del fuoco con il reparto SAPR di Bologna (Sistemi aeromobili di pilotaggio remoto): in sostanza i vigili del fuoco stanno utilizzando droni di ultima generazione per rilevare eventuali tracce della presenza del 71enne.