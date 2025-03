Accosta col tir in autostrada e scende dall’abitacolo, travolto e ucciso da un mezzo in transito

Scende dal tir e viene travolto. Tragico incidente in autostrada. I fatti sono accaduti questa mattina lungo l’A21, all’altezza di Caorso. L’autotrasportatore ha arrestato la propria corsa lungo la corsia di emergenza, forse per un guasto al mezzo.

L’uomo è sceso dall’abitacolo per controllare ma proprio in quel momento è stato travolto da un altro tir in transito in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma purtroppo per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.