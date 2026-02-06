Riqualificazione cimiteri nel Comune di Gazzola, dopo Monticello in corso quello di Rezzanello

È in corso il piano di riqualificazione dei cimiteri nel comune di Gazzola approvato lo scorso anno dalla Giunta e che ha visto terminare da poco gli interventi in programma su quello di Monticello, mentre sono attualmente in corso quelli su quello di Rezzanello.

A Monticello si è provveduto al completo rifacimento delle facciate esterne della struttura, con intonaco, rasatura e tinteggiatura. Lo stesso tipo di intervenuto è stato realizzato sulla cappella interna. A Rezzanello, oltre alla riqualificazione delle pareti si sta provvedendo a lavori di sistemazione del verde in ottica di maggior decoro e recupero di nuovi posti auto. Il complessivo dei lavori ha un valore di 46 mila euro a cui si aggiungono circa 20 mila euro per gli interventi sul verde che comprendono anche altre potature già realizzate e in programma in tutto il territorio comunale.

“La riqualificazione dei cimiteri, luogo di culto dei nostri defunti, di raccoglimento e preghiera, è un impegno che ci siamo presi con la comunità di Gazzola e a cui stiamo dando seguito concretamente – sottolinea il sindaco Simone Maserati – Oltre a quelli in corso, entro la fine del mandato programmeremo ulteriori interventi sulle strutture che necessitano miglioramenti”.

