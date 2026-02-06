Carpaneto celebra Giovanni Palatucci, un albero nel suo ricordo

Giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 11.00, presso l’Area Verde di Piazzale Caduti a Carpaneto Piacentino, si terrà una cerimonia commemorativa dedicata a Giovanni Palatucci, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Questore Reggente di Fiume, riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”.

L’iniziativa prevede la piantumazione di un albero e lo svelamento di una targa commemorativa in suo ricordo. Palatucci morì nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, lasciando un esempio di coraggio e umanità che continua a essere ricordato nel tempo.

Alla cerimonia interverrà il Questore di Piacenza, Dott. Gianpaolo Bonafini, insieme alle autorità locali.

