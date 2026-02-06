Strattonata e scippata, 70enne cade a terra e si ferisce: rapina nel parcheggio di un supermercato

Momenti di paura nel parcheggio di un supermercato a Castel San Giovanni, dove una donna di 70 anni è stata vittima di uno scippo. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo a bordo di un motorino si sarebbe avvicinato alla donna e l’avrebbe strattonata con forza per strapparle la borsetta.
A causa del violento gesto, la vittima è caduta a terra. Fortunatamente, nonostante lo spavento, le sue condizioni non sarebbero gravi.
Dopo aver messo a segno il colpo, il malvivente si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire l’accaduto e a individuare l’autore del gesto.