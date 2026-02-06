Strattonata e scippata, 70enne cade a terra e si ferisce: rapina nel parcheggio di un supermercato

6 Febbraio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank

Momenti di paura nel parcheggio di un supermercato a Castel San Giovanni, dove una donna di 70 anni è stata vittima di uno scippo. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo a bordo di un motorino si sarebbe avvicinato alla donna e l’avrebbe strattonata con forza per strapparle la borsetta.

A causa del violento gesto, la vittima è caduta a terra. Fortunatamente, nonostante lo spavento, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dopo aver messo a segno il colpo, il malvivente si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire l’accaduto e a individuare l’autore del gesto.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover