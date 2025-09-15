Domenica 21 settembre la camminata benefica e la risottata a favore dell’Hospice

Domenica 21 settembre 2025 si terrà la settima edizione della camminata benefica a favore dell’Hospice “Casa di Iris” di Piacenza. Contestualmente si terrà la Risottata.

La manifestazione prenderà il via dalle ore 7.30 alle ore 9.00 con partenza dalla sede dell’Hospice in via Bubba 100. Sono previsti due percorsi ad anello, di 5 e 10 km, adatti a tutti coloro che desiderano partecipare correndo o camminando. Per il percorso di 10 km è previsto un punto ristoro intermedio a Mucinasso, oltre al ristoro all’arrivo.

Il contributo di partecipazione è di 3 euro per i soci Fiasp, 3,50 euro per i non tesserati e 10 euro per chi desidera la maglietta personalizzata. L’intero ricavato sarà devoluto alla Casa di Iris.

L’iniziativa è organizzata da ASD Placentia, in collaborazione con G.S. Italpose di Gossolengo e con i Bipedi di Vigolzone, ed è inserita nel calendario del Comitato Provinciale Marce FIASP. La manifestazione viene realizzata con fondi propri delle associazioni podistiche organizzatrici. Il servizio sanitario sarà garantito da Pubblica Assistenza Croce Bianca e dalla Confraternita Misericordia Piacenza.

A partire dalle ore 12.30, sempre presso la sede di via Bubba, seguirà la tradizionale Risottata 7.0, con menù tipico piacentino: salumi con gnocco fritto, bis di risotti, salamella alla griglia, crostata con marmellata, acqua e vino. L’offerta minima è di 20 euro.

Accanto alla camminata e alla risottata, numerose aziende del territorio hanno scelto di sostenere la missione della Casa di Iris attraverso liberalità dirette a favore dell’Hospice: LTP Fuel&Rent, Zenit, Meazza, Sandalo 1951, Autocarrozzeria San Marco, Marzolini Odontoiatria, Osellini Moto, Ferraroni Mangimi, C+C Maxigross Piacenza e Hygge Caffè di Piacenza.

La Casa di Iris accoglie con gratitudine queste dimostrazioni di solidarietà e invita tutte le altre realtà aziendali interessate ad unirsi a loro, contattando direttamente l’Hospice per effettuare una liberalità.

Per informazioni:

info@placentiahalfmarathon.it

Hospice Casa di Iris – tel. 0523 592382

