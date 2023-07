Rissa in piazza Cavalli tra due gruppi di giovani, intervengono le forze dell’ordine

Rissa in piazza Cavalli, in pieno pomeriggio. Alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ordine notando un gruppo composto da una decina di giovani azzuffarsi in piazza Cavalli, nei pressi dei portici di palazzo Gotico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la polizia locale. All’arrivo degli operatori pare che le acque si fossero già calmate, nessuno sarebbe rimasto ferito mentre la posizione dei partecipanti è al vaglio delle forze dell’ordine.

A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppo di nordafricani e un gruppo di ragazzi albanesi. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la scintilla ma pare che tutto sia scaturito per futili motivi.