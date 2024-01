Buono Pizza per i venerdì di musicali live al Ristorante Pizzeria Cristian

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di omaggarvi con un buono Pizza e Bibita omaggio utilizzabile al venerdì sera presso la Pizzeria Cristian, in via IV Novembre , 115 a Piacenza.

La Pizzeria Cristina di Piacenza è nel centro della città, zona Cheope.

I venerdì di musicali live alla Pizzeria Cristian – BUONO PIZZA – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un buono pizza omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

BUONO PIZZA e Bibita omaggio

presso Pizzeria Cristian

Via IV Novembre, 115 – Piacenza

utilizzabile solo al venerdì sera

Per aggiudicarti il tuo buono Pizza invia un SMS o WhatsApp con scritto PIZZA PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Buono valido per 1 persona e solo al venerdì sera (comprensivo di Pizza e Bibita omaggio).

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

Ristorante Pizzeria Cristian

La storia di questo affascinante locale è una testimonianza della passione e della dedizione che Danilo Baldini ha riversato nella sua attività negli anni. Danilo, un vero appassionato dell’ospitalità, ha iniziato questa incredibile avventura molti anni fa, offrendo accoglienza e ospitalità a chiunque varcasse la soglia delle sue strutture ricettive nel territorio piacentino.

La passione e l’impegno di Danilo sono stati trasmessi con orgoglio ai suoi figli, Sabrina e Cristian, che oggi collaborano attivamente nella gestione dei locali di famiglia: l’Hotel Euro (www.hoteleuropiacenza.it) e il Petit Hotel (www.petithotelpiacenza.com). Ma l’esperienza Baldini non si ferma qui. Oltre alla rinomata Pizzeria Ristorante Cristian, la famiglia gestisce con altrettanta simpatia la Pizzeria Luna Rossa, un luogo ideale per gustare deliziose pizze al taglio e da asporto. E non dimentichiamo il Bar Expò, situato proprio nel cuore del centro fieristico di Piacenza, che offre un’ulteriore opportunità per rilassarsi e deliziarsi con prelibatezze.

“Da Cristian”

Il Ristorante-Pizzeria Cristian è un ampio locale situato alle porte del centro storico di Piacenza. Gestito con passione dalla famiglia Baldini, offre un’ampia varietà di proposte culinarie per accontentare i palati più esigenti. Tre spaziose sale interne accolgono i clienti, con una capacità complessiva di circa 250 coperti. L’ambiente è arredato con cura e trasmette un’atmosfera accogliente e calorosa.

Ma non è tutto: il dehor, riservato e incantevole, è ideale per accogliere circa 50 ospiti, creando l’ambiente perfetto per occasioni speciali. All’esterno, il locale dispone di un ampio giardino dove è possibile gustare i piatti all’aperto nelle calde giornate d’estate, regalando agli ospiti un’esperienza culinaria unica.

La cucina del Ristorante-Pizzeria Cristian spazia tra ricette tradizionali locali e nazionali, offrendo un ricco menù arricchito da prelibatezze mediterranee a base di carne e pesce. E non dimentichiamo la pizzeria, che è aperta anche a pranzo per soddisfare chi è alla ricerca di pasti veloci ma gustosi, grazie a una vasta scelta di gusti e varietà.

In poche parole, il Ristorante-Pizzeria Cristian è un luogo dove la tradizione culinaria si unisce all’ospitalità, regalando ai suoi ospiti un’esperienza indimenticabile. La passione dei Baldini si trasforma in ogni piatto servito, e il calore dell’accoglienza fa sentire ogni cliente come parte della famiglia. Un luogo dove il gusto e la convivialità si incontrano in un mix perfetto.