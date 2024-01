Kickboxing – La Yama Arashi brilla al Golden Glove: secondo posto per club e 11 vittorie

Brilla la Yama Arashi a Mareno di Piave (Treviso), sede del Golden Glove, primo torneo internazionale WAKO di kickboxing. La manifestazione ha visto complessivamente quasi 1300 atleti in gara in rappresentanza di sedici nazioni, pronti a confrontarsi in tre giorni molto intensi di gare.

La formazione piacentina della Yama Arashi – guidata dai coach Davide Colla ed Erika Boselli – ha partecipato alla competizione con il team quasi al completo e anche questa volta ha saputo dimostrare il valore della propria scuola, piazzandosi seconda assoluta nel medagliere per club su ben 111 squadre partecipanti. Ricchissimo il bottino di allori, con 11 ori, 6 argenti e 12 bronzi per un totale di 29 medaglie conquistate.

Gli ori portano otto firme: nelle cinture blu-marroni-nere, tris di successi per le sorelle Somaya e Layla El Hayek, mentre nelle cinture giallo-arancioni-verdi sono arrivate le vittorie di Sofia Barabaschi, Matilde Gallo, Dennis Floridia, Andrea Contardi, Alex Favaretto e Sofia Rossi.

I protagonisti dei sei argenti complessivi sono Georgiana Mulea, Somaya El Hayek, Matilde Cutaia (due) – cinture blu-marroni-nere – Nicolas Varani e Alessandro Dallavalle (nelle cinture giallo-arancioni-verdi). Infine la pioggia di bronzi: nelle cinture alte, terzo posto per la Mulea e nella gara a squadre (Camilla Marenghi e Somaya El Hayek). Nelle cinture giallo-arancioni-verdi, bronzi per Valentina Favaretto, Alessia Erangoli (due), Dennis Floridia, Ronny Vargas (due), Alessandro Dallavalle, Carlo Taglia (due) e Susanna Sverzellati.