Risultati delle gare dei 1 e 2 giugno al Croara Country Club. Sabato si è svolta la “Terranostra Campagna Amica”. Durante la giornata Coldiretti ha raccolto le firme per la petizione “Stop Cibo Anonimo” dove Coldiretti e Fondazione Campagna Amica chiedono all’ Europa di rendere obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti per proteggere la nostra salute e fermare le speculazioni sul cibo e difendere l’agricoltura italiana.

Sabato 1 giugno

Prima categoria

1° Lordo VINCENZO SCALETTI CROARA 29

1° Netto STEFANO OLCELLI CROARA 36

2° Netto ANGELO ROSSI TERRE PO 32

3° Netto MARCO CAVALLI CROARA 32

Seconda categoria

1° Netto CARLO MARIA ALFONSO MASOERO CROARA 40

2° Netto STEFANO ZANARDI CROARA 36

3° Netto ALESSANDRO LONDI TERRE PO 35

Terza categoria

1° Netto GIORGIO ALESSANDRINI CROARA 38

2° Netto ELISABETTA TREMOLADA CROARA 36

3° Netto DANIELE CARELLI TERRE PO 33

1° Senior LUCA ANGELO TAGLIAVIA CROARA 34

1° Ladies SANDRA UNGARO CROARA 32

DOMENICA 2 GIUGNO SUZUKI by DALLANEGRA CONCESSIONARIA

Prima categoria

1° Lordo TOSI RICCARDO E FENOGLIO PIETRO CROARA/ ROVERI 31

1° Netto MONTINI LUIGI – BARBARISI MARCO CROARA 39

2° Netto LAVELLI RICCARDO – CIRONI ELEONORA CROARA 38

Seconda categoria

1° Netto MORO LORENZO – BRACCELARGHE CHIARA CROARA 41

2° Netto DALLANEGRA – NIPANI CHE HANNO CEDUTO IL PREMIO AI TERZI CLASSIFICATI RICOTTI PAOLO E RASTELLI CARLO CROARA/AMBROSIANO 38

CLIENTE CONCESSIONARIA CAVALLI MARCO 26 (LORDO)

II CLIENTE CONCESSIONARIA MAGNANI GIANLUIGI 26 (LORDO)

III CLIENTE CONCESSIONARIA NIPANI VINCENZO 23 (LORDO)

DRIVING CONTEST MASCHILE BUCA 18 MAGNANI ALBERTO

NEAREST TO THE PIN BUCA 10 GLORIA SALI

PROSSIMI APPUNTAMENTI

GIOVEDI’ 6 GIUGNO “CROARA INCONTRA I.L.G.A. “ (Ass.ne Italiana golfiste ladies di tutti i circoli d’Italia) . Ad oggi sono circa 80 le iscritte appartenenti ai Circoli di golf delle vicine regioni : Lombardia, Piemonte, Veneto. Durante la giornate le ladies e gli amici che partecipano potranno provare i nuovi bastoni proposti da Katana e farà una demo presso il campo pratica.

SABATO 8 “LA REUNION” Gara a squadre composta da attuali soci ed ex soci del Circolo che si ritroveranno dopo anni, non solo per disputare la gara ma anche per cenare nel patio del Circolo degustando piatti e ascoltando musica e ballando

DOMENICA 9 GIUGNO “AUDI 4 CUP 2019” gara a coppie del circuito nazionale Audi sponsorizzata dal Concessionario di Zona Bossoni Automobili d Piacenza . La formula è greensome (che si sta rivelando una formula gradita ai giocatori in quanto permette di giocare in meno di quattro ore) ed ai vincitori sarà consegnato il premio che consiste nel partecipare alla finale Nazionale di due giorni al Golf Club Cervia e, se vincitori, di partecipare alla finale mondiale del circuito che quest’anno sarà dal 22 al 26 settembre a Kitzbuhel presso golf Schwarzsee.

Continuano, vista la richiesta, le giornate dedicate all’avvicinamento al golf. Tutte le domeniche sono infatti previste due fasce d’orario in cui i Maestri si rendono disponibili per lezioni di golf collettive gratis.

