Ciclo di dibattiti a Gossolengo su temi sociali, il 29 marzo “Riti di Passaggio”.

Gossolengo si interroga. L’associazione EcoEducando darà inizio ad un ciclo di dibattiti per mettere l’attenzione su temi sociali di attualità. Mercoledì 29 marzo alle ore 21, nella Biblioteca Comunale di Gossolengo , si parlerà di giovanissimi . L’evento dal titolo RITI DI PASSAGGIO vuole mettere a fuoco i fattori di rischio e i fattori protettivi nell’età pre adolescenziale. Oggi i ragazzini sono alle prese con le innumerevoli opportunità che offre la tecnologia , ma sono anche esposti a tanti pericoli che a volte il mondo degli adulti non riesce a vedere o a cogliere in tempo. Fino ad arrivare a comportamenti scorretti.

Vista la complessità del tema , sono stati coinvolti diversi esperti nel settore ed ognuno con una propria preparazione specifica.

Il dibattito sarà moderato da Giovanni Baiardi , educatore professionale ed attivista.

Interverranno: il professor Pier Paolo Triani docente dell’Università Cattolica di Piacenza, il dottor Antonio Mosti medico psichiatra, Paolo Rebecchi consigliere nazionale Anpas, Giorgia Antaldi dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Rivergaro e Gossolengo.

I numeri del fenomeno, sia per Piacenza che per tutto il territorio nazionale, saranno illustrati da un Dirigente della Questura.

“Con questo incontro vogliamo far capire che alcuni comportamenti scorretti che si manifestano in giovane età, possono essere percepiti in anticipo dal mondo degli adulti” dice Elisabetta Rapetti, Presidente dell’associazione EcoEducando. “Conosco molto bene le problematiche che toccano i giovani , perchè da anni opero come professionista nel mondo dello sport. Ritengo però che sia necessario creare dei momenti di informazione rivolti ai genitori , per poter riconoscere ed affrontare nel modo migliore un problema che sta diventando sempre più diffuso”. Rapetti dice inoltre che il dibattito è aperto alla cittadinanza, ma anche a tutti coloro che vogliono saperne di più.