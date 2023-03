Presentazione del libro “Don Riboldi – 1923-2023 – Il Coraggio Tradito” il 31 marzo

Venerdì 31 marzo alle 20,30 alla Besurica, nel salone parrocchiale, la presentazione del libro “Don Riboldi – 1923-2023 – Il Coraggio Tradito” del giornalista Pietro Perone

Piacenza ricorda Don Antonio Riboldi, il parroco del Belice e il vescovo di Acerra (in provincia di Napoli), che ha impegnato tutta la sua vita contro le mafie. È stato un grande amico del parroco della Besurica, don Franco Capelli, che spesso lo ha ospitato nella Parrocchia di San Vittore Vescovo.

Don Riboldi – 1923-2023

Venerdì 31 marzo, alle 20.30, presso il salone parrocchiale della Besurica verrà presentato, a cura della Parrocchia, del Circolo ANSPI San Vittore e del Centro Culturale “Incontriamoci”, il libro “Don Riboldi – 1923-2023 – Il Coraggio Tradito” pubblicato a dicembre dal giornalista Pietro Perone, uno dei “ragazzi” di Don Riboldi ad Acerra, oggi capo redattore del quotidiano “Il Mattino” di Napoli. La prefazione al libro l’ha scritta Mons. Antonio Di Donna, attuale vescovo di Acerra.

Alla presentazione del libro, edito dalla casa editrice San Paolo, sarà presente l’autore, Pietro Perone che dialogherà con il giornalista Gaetano Rizzuto, già direttore di Libertà, che ha conosciuto e collaborato con don Riboldi durante e dopo il terremoto della Valle del Belice nel 1968; Luigi Gazzola, già Assessore alla Legalità del Comune di Piacenza e conoscitore attento della realtà piacentina e don Franco Capelli, Parroco della Besurica. Tutta la cittadinanza è invitata.

<<Nel 2023 – ricorda con Franco Capelli – ricorre il centesimo anniversario della nascita di Mons. Antonio Riboldi, figura estremamente significativa per il suo impegno nella lotta contro le mafie. In questa occasione è uscito un interessante volume che racconta non tanto la vita di Mons. Antonio quanto i suoi motivi di vita. La sua fede prima di tutto e, proprio a partire da questa, il suo spendersi a favore dei più poveri, diseredati e sfruttati dai potenti di turno pronti a tutto pur di ottenere anche in modo profondamente illegale il massimo profitto>>.

Il volume su don Antonio Riboldi è stato scritto da un suo ex giovane, Pietro Perone, attualmente giornalista de “Il Mattino”. Nel libro l’autore pone con molta forza l’accento su un aspetto della vita di don Antonio: la sua volontà di non agire da solo. Di qui il suo tentativo di coinvolgere le realtà sensibili presenti sul territorio di Acerra, di cui era Vescovo, e della cintura napoletana. Soprattutto don Antonio ha cercato di coinvolgere- mette in evidenza Perone – il mondo giovanile e la sua opera un segno grande lo ha lasciato.

La serata organizzata presso la Parrocchia di San Vittore in Besurica, sottolinea don Franco Capelli, “vuole tentare di fare tesoro del messaggio profondamente evangelico che questo Pastore ha donato alla Chiesa e alla società civile”.

Perché questo incontro alla Besurica?

<<Perché – risponde don Franco Capelli – più volte Don Antonio è stato ospite-amico della comunità parrocchiale e ha lasciato segni tangibili nel cuore delle persone. Si vuole fare memoria di lui per tentare di riaccogliere il suo messaggio di speranza e di non tradire il suo coraggio. Non sarà una sterile commemorazione ma l’ascolto di un testimone>>.