Tensione a fine partita allo stadio Garilli: tifoso biancorosso ferito con un pugno, in questura giocatore del Novara.

E’ ancora tutto da chiarire quanto accaduto allo stadio Garilli al termine del match tra Piacenza e Novara. Il risultato è di un tifoso ferito da un pugno e un giocatore del Novara in questura. Non solo, la polizia in assetto antisommossa ha respinto un gruppo di tifosi che tentavano di avvicinarsi all’area di sosta dell’autobus del Novara. Ma cosa è accaduto?

Secondo una prima ricostruzione un gruppo di tifosi biancorossi avrebbe cercato di affrontare i giocatori del Novara nel parcheggio, uno in particolare, reo di aver risposto ad alcuni cori durante la partita. In quel frangente un tifoso avrebbe riportato un pugno in pieno volto, sferrato appunto da un atleta della squadra rivale.

Secondo un’altra ricostruzione, invece, pare che due giocatori del Novara, giunti a Piacenza in auto, stessero raggiungendo la vettura al termine della gara quando si sarebbero imbattuti in un gruppo di tifosi biancorossi. A quel punto sarebbe iniziata una lite terminata con il tifoso ferito da un pugno.

Come detto, non è chiaro cosa sia accaduto. Aggiornamenti sull’episodio potrebbero arrivare nelle prossime ore.