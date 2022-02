Robert Gionelli e il Gran Galà dello Sport: “Un bel segnale” – AUDIO

Dopo due anni di assenza, causa Covid, torna il Gran Galà dello Sport con le referenze verso quegli atleti che si sono contraddistinti in tutte le discipline nel piacentino.

Robert Gionelli, alla guida del Coni nella provincia di Piacenza, è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica in onda su RADIOSOUND, per analizzare l’argomento e i risvolti positivi legati ad esso.

E’ stato davvero un bel momento perchè lo sport ha sempre rappresentato un punto ferma nella ripartenza dopo tutti i problemi che ci sono stati. Finalmente siamo riusciti a consegnare anche le referenze per il 2019 e il 2020 e, a memoria, 17 referenze non credo le avessimo mai consegnate.

E’ stato un 2021 molto importante e ricco di grandi soddisfazioni. Sia per quanto riguarda le nostre nazionali impegnate nelle varie competizioni ma anche per il nostro piccolo.

Sotto molti aspetti, parlo soprattutto per noi piacentini, sono stati risultati non inattesi perchè siamo sempre riusciti a far bene in tutte le discipline.

Robert Gionelli