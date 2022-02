Cambio al vertice del Pd, Carlo Berra è il nuovo segretario provinciale

Cambio alla guida del Partito Democratico piacentino. Carlo Berra è il nuovo segretario provinciale. Si è concluso ieri, infatti, il congresso territoriale del Pd, culminato col voto per eleggere i nuovi vertici: Berra, che correva contro Paola Gazzolo, ha ottenuto il 57,2% dei voti. Berra ha ottenuto la maggioranza anche per quanto riguarda la guida del circolo cittadino, raccogliendo il 60,1% dei voti: in questo caso dunque sarà Renza Malchiodi, in lista con Berra, a guidare il Pd della città di Piacenza.