Elezioni comunali, la stoccata del centrosinistra: “Non si contrasta l’attuale amministrazione con la propaganda”

“La debolezza politica dell’attuale Amministrazione è sotto gli occhi di tutti ma non la si contrasta con gli strumenti della propaganda e gli elettori lo sanno”. Con queste parole PARTITO DEMOCRATICO, ART.1, ER CORAGGIOSA, PSI, PIACENZA PIÙ intervengono in merito alla situazione politica piacentina. La nota arriva pochi giorni dopo la candidatura di Stefano Cugini a sindaco di Piacenza, tra le fila di Alternativa Per Piacenza.

“Centralità al programma e individuazione della leadership migliore in grado di rappresentarlo e soprattutto realizzarlo. Questi gli obiettivi che nei prossimi giorni, nei luoghi e con gli strumenti più aperti alla partecipazione, che verranno indicati, consentiranno a tutti coloro che vorranno di offrire contributi di idee e disponibilità all’impegno. Altre iniziative che rischiano di esaurirsi in un ennesimo scontro polemico che incrinerebbe ancora di più la credibilità degli Organi Istituzionali del nostro Comune non sono condivisibili”.

La nota

È il momento di reagire e di dare risposte che infondano fiducia in un elettorato disorientato e deluso nei confronti di un sistema, quello della politica e di una parte delle Istituzioni, ancor più provato dalle gravi notizie che emergono dell’indagine giudiziaria in corso nella nostra provincia. PD, Art. 1, ER Coraggiosa, Psi, la forza civica Piacenza Più, come coalizione, non intendono rimuovere un peso così traumatico sul piano politico ed umano. Con determinazione e responsabilità affermano piuttosto la volontà di rilanciare senza alcun timore le proprie proposte per la Città. Nessun colpo di spugna ma anzitutto un appello al rigoroso garantismo sia da parte di chi ha il delicato compito di appurare la verità dei fatti con auspicabile celerita’ sia di chi ne rilancia e diffonde gli esiti necessariamente provvisori e inevitabilmente approssimativi.

La coalizione di centrosinistra è dunque in campo con la decisa volontà di offrire alla Città un progetto riformista concreto e sfidante sui temi più urgenti che migliorino la qualità della vita dei piacentini, dopo cinque anni difficili ma soprattutto inconcludenti.

Prosegue quindi e si rafforza, senza tentennamenti e nella massima coesione e chiarezza, l’impegno delle forze politiche e civiche dell’area progressista.

Un’area che non ha confini rigidi ma vuole essere sempre aperta a nuovi compagni di viaggio disponibili a condividere il comune obiettivo di competere e prevalere nelle urne all’amministrazione Barbieri.

I Piacentini meritano proposte reali, e non promesse fumose, che tocchino la quotidianità delle loro vite e dei loro figli.

