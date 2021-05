Roberto Reggi è il nuovo presidente della Fondazione della Piacenza e Vigevano

Roberto Reggi è il nuovo presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano. La nomina è arrivata questo pomeriggio. A nominare Reggi, sindaco di Piacenza dal 2002 al 2012, è stato il consiglio composto dai nuovi membri del consiglio. Reggi sostituisce Massimo Toscani il quale ha terminato il doppio mandato e deve cedere la guida dell’ente di via Sant’Eufemia.

Un consiglio formato da otto donne e sette uomini, In rappresentanza del Comune di Piacenza, Maria Grazia Sabato. Luigi Cavanna in presenza della Provincia di Piacenza. I Comuni della provincia hanno nominato Fabio Fornari. L’Università Cattolica ha nominato Lavinia Gaia Bulla, il Politecnico ha indicato Edoardo Favari mentre il Conservatorio Nicolini sarà rappresentato da Mario Magnelli. La Camera di Commercio ha indicato Anna Muselli, mentre il mondo del volontariato sarà rappresentato da Carlo Dallagiovanna. La Diocesi di Piacenza e Bobbio presenta Ivano Fortunato, mentre a rappresentare l’associazione La Ricerca sarà Tiziana Psati.

Per quanto riguarda i rappresentanti di Vigevano, i consiglieri saranno Daniela Boffino per il Comune di Vigevano, Rossella Buratti per il mondo del volontariato ed Elena Sisaro per la Diocesi.

I ringraziamenti di Patrizia Barbieri a Massimo Toscani e il buon lavoro a Roberto Reggi

“Nel momento del rinnovo delle cariche alla guida della Fondazione di Piacenza e Vigevano, desidero rivolgere, prima di tutto, un sentito ringraziamento, anche a nome delle Amministrazioni che rappresento, al Dottor Massimo Toscani e al Consiglio che lo ha affiancato in questi anni, per l’impegno profuso con costante attenzione, sensibilità e lungimiranza, nel sostegno alla nostra comunità e nella promozione del nostro territorio”.

Queste le parole di stima e riconoscenza del Sindaco e Presidente della Provincia Patrizia Barbieri, che aggiunge: “Nel corso del suo mandato, il Presidente Toscani ha sempre rappresentato un interlocutore prezioso, disponibile al dialogo e fautore di importanti percorsi di collaborazione. Sono certa che porteremo avanti lo stesso spirito di squadra con il nuovo Consiglio, che oggi ha eletto all’unanimità come Presidente Roberto Reggi, cui formulo non solo le mie congratulazioni per questo nuovo, prestigioso incarico, ma innanzitutto un sincero augurio di buon lavoro, nella consapevolezza di quanto sia fondamentale la sinergia tra le istituzioni locali per rispondere alle sfide strategiche, sempre più complesse, per lo sviluppo economico, la sostenibilità e la valorizzazione delle nostre eccellenze. La Fondazione ha, in tal senso, un ruolo nodale, al servizio del quale Roberto Reggi e tutti i componenti del consiglio metteranno, ne sono certa, le proprie competenze, le loro esperienze e massima dedizione”.