Ordine al Merito della Repubblica, Daniela Aschieri nominata cavaliere: “Grazie a lei Piacenza è la più cardioprotetta d’Europa” – TUTTE LE ONORIFICENZE

La prefettura ha reso noto le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana che saranno attribuite il prossimo 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Tra queste compare anche Daniela Aschieri, presidente e fondatore di Progetto Vita.

“La sua attività ha portato il territorio piacentino ad essere la provincia più cardioprotetta d’Europa facendo contare a Piacenza 1068 defibrillatori installati negli impianti sportivi, dentro le scuole (anche negli asili), in gran parte delle aziende d’area, nelle redazioni dei giornali e in cento condomini oltre a 120 postazioni poste direttamente in teche su strada; 57.000 sono i volontari addestrati e 128 ad oggi le persone soccorse. La Dr.ssa Aschieri si è particolarmente adoperata nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID 19 operandosi senza sosta presso il nosocomio di Castel San Giovanni che in occasione della prima ondata di pandemia fu interamente dedicato alla cura dei pazienti affetti da Covid- 19”. Questo si legge nelle motivazioni.

TUTTE LE ONORIFICENZE

COMMENDATORE

Dott. Gerardo Guidone. Il dott. Gerardo Guidone ha prestato servizio fino al 2019 presso la Prefettura di Piacenza come funzionario amministrativo.

UFFICIALE

Col. Francesco Martone. Da ottobre 2017 è Vice Direttore del Polo di Mantenimento pesante Nord. Nell’ambito della sua carriera professionale ha ricoperto gli incarichi di Chief Joint Visitors Boureau nell’ambito dell’Operazione Joint Enterprise, di Ufficiale Addetto presso la sezione “Standardizzazione e certificazione” dell’Ufficio tecnologie Avanzate dello Stato Maggiore dell’Esercito, di Comandante di Battaglione Supporto Logistico di Capo Sezione Movimenti e Trasporti di Roma, di C.te dell’8° Rgt. Trasporti “Casilina”.

Col. Michele Piras è Capo Ufficio presso Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche da settembre 2020.

Brigadiere C. Davide Mazza. Brigadiere Capo della Guardia di Finanza a riposo. Particolarmente attivo nel settore del volontariato ha collaborato con la Provincia per la pulizia e il riordino dei sentieri e delle tabelle ATC, nonché per i rilevamenti dei danni provocati dagli ungulati; ha svolto servizio di volontariato nella vigilanza ambientale e venatoria. Svolge attività di assistenza agli anziani per il disbrigo di pratiche e per l’accompagnamento presso centri ospedalieri.

Dr.ssa Maria Letizia Meringolo. Conseguita la laurea in biologia nel 1985, ha esercitato la professione presso la Clinica S. Antonino di Piacenza per 19 anni. Nel 2003 ha aperto due laboratori di analisi chimico cliniche microbiologiche citologiche e tossicologiche che, nel corso degli anni grazie al costante ammodernamento delle tecnologie, sono andante via via ampliandosi arrivando oggi a fornire servizio oltre che all’utenza anche a 250 medici e a 4 strutture ospedaliere distribuite sul territorio nazionale.

Dott. Luciano Rosini Iscritto all’Ordine dei medici dal 1979. Dopo aver prestato la propria attività presso il presidio Ospedaliero di Piacenza, ha svolto per 22 anni l’attività di medico di medicina generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza. Dal 2019 il dott. Rosini sta svolgendo a titolo gratuito, in virtù dell’affidamento in convenzione, l’attività di medico civile prima presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato e dal 2020 presso la Questura di Piacenza.

CAVALIERE

T. Col. Dr.ssa Paola Gori Ufficiale di Commissariato dell’Esercito Italiano in servizio presso il Centro Rifornimenti di Commissariato di Verona. Arruolatasi nel 2001 durante la sua carriera professionale ha prestato servizio presso la Sezione Stampa Tv e Radio dello Stato Maggiore dell’Esercito di Roma, presso l’Ispettorato delle Scuole e delle Armi di Roma, presso il NATO Rapid Deployable Corps Italy di Solbiate Olona (VA), presso il Raggruppamento Tattico “Lombardia” 1° Reggimento Trasmissioni di Milano. Il T. Col. Gori ha partecipato anche a diverse esercitazioni NATO nonché alla missione ISAF VIII in Afghanistan.

Dr.ssa Patrizia Savarese. Dal 2018 è Capo di Gabinetto della Prefettura di Piacenza e Dirigente Reggente dell’Area “Protezione Civile, Difesa Civile e coordinamento del soccorso pubblico”. Il suo percorso professionale è iniziato nel 1999 presso l’Amministrazione provinciale di Napoli proseguendo, dopo il superamento del concorso di accesso della carriera prefettizia, dal 2010 presso il Ministero dell’Interno prestando servizio prima a Bergamo e quindi a Piacenza.

Dott. Valter Alberici. Il dott. Valter Alberici è Presidente e CEO del Gruppo Allied International, realtà produttiva e commerciale nel settore dei fitting – piping (raccordi) con n. 22 unità nel mondo che governa il ciclo completo, dalla produzione fino allo stoccaggio e alla distribuzione di raccordi e tubi per tutti i settori del mercato mondiale dell’energia: oleodotti, gasdotti, piattaforme marine, impianti petrolchimici, centrali termiche e nucleari.

Dr.ssa Daniela Aschieri ÈDirettore dell’U.O. Semplice Dipartimentale Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica presso l’AUSL di Piacenza – Ospedale Unico Val Tidone – Sede di Castel San Giovanni nonché fondatrice dell’Associazione di Volontariato no profit “Il cuore di Piacenza” – oggi “Progetto Vita” – nel cui ambito dal 2008 ha assunto la carica di Presidente e di responsabile medico organizzativo.

Sig. Bonvini Rodolfo Dal 2002 è presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, sodalizio che accoglie e unisce tutti i congiunti dei Caduti e Dispersi in Guerra e ha rappresentanza esclusiva dei loro interessi morali e materiali. Il Sig. Bonvini inoltre dal 2002 è volontario A.V.O. presso il reparto di medicina ERI dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.

Geom. Francesco Cagni Da aprile 2003 è responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pianello Val Tidone.

Ing. Antonio Cerciello L’Ing. Antonio Cerciello è Presidente dell’impresa piacentina “Nordmeccanica Group”, azienda leader nel mondo per il settore meccanico dell’imballaggio flessibile.

Lgt. C.A. Ercole Dallospedale Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, ricopre l’incarico di addetto alla stazione di Parma Oltretorrente.

T. Col. Massimo Gelmini Dal 2017 presta servizio al Quartier Generale della NATO presso il Comando di AIRCOM, base aerea di Ramstein (Germania).

Sig. Veneziani Carlo è referente per il Centro Studi della Sezione Alpini di Piacenza. In questo ruolo ha organizzato incontri con ragazzi delle scuole della provincia volti alla presentazione del ruolo degli Alpini al giorno d’oggi nella società ed alla commemorazione del Centenario della Grande Guerra, promuovendo e accompagnando visite ai luoghi degli eventi ed ai Sacrari.

Medaglia d’onore riconosciuta ai cittadini italiani, militari e civili (ovvero per i familiari dei deceduti), deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra

Alla Memoria di Anselmi Eugenio, militare deportato in Germania dal 11 settembre 1943 al 26 giugno 1945.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Per la celebrazione della ricorrenza della 75^ Festa della Repubblica Italiana, il Prefetto di Piacenza Daniela Lupo ha previsto l’organizzazione, in piena sinergia e condivisione con le Istituzioni locali, di un articolato programma di iniziative, prevalentemente da remoto, come dovuto per il protrarsi della situazione emergenziale, che andrà ad affiancare la cerimonia ufficiale pubblica, prevista per il prossimo 2 giugno.

In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, sono state coinvolte le scuole del territorio di ogni ordine e grado, che hanno realizzato prodotti multimediali, nell’ambito dell’insegnamento curricolare dell’educazione civica, sul tema della Repubblica Italiana e dei suoi simboli, mostrando grande attenzione e interesse da parte di studenti e docenti.

IL 28 maggio si è tenuto il webinar “La Costituzione italiana raccontata dai ragazzi ai ragazzi” sui contenuti della Costituzione e sui simboli della Repubblica. Dopo il saluto del Prefetto, è stato lasciato spazio agli studenti dell’Istituto Superiore “Romagnosi” di Piacenza che si sono confrontati con gli alunni del 2° circolo didattico di Piacenza e della scuola primaria “M.K. Gandhi” di San Nicolò di Rottofreno sul tema dei valori fondanti della Repubblica, con la guida del personale docente e dei Dirigenti della Prefettura.

Con una visita virtuale tra sale e affreschi, il Palazzo Scotti da Vigoleno, sede della Prefettura di Piacenza dal 1887, si apre alla cittadinanza, per condividere con i cittadini le bellezze di un Palazzo che appartiene alla storia culturale e artistica piacentina e non solo, grazie al supporto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza e il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.

L’intendimento del Prefetto è quello di rendere il Palazzo della Prefettura, appena possibile, un “luogo aperto”; a tale scopo saranno avviate intese per la definizione di percorsi di valorizzazione e visite guidate.

Gli elaborati, il video della visita virtuale sono pubblicati sul sito della Prefettura di Piacenza www.prefettura.it/piacenza, unitamente ai contributi fatti pervenire dal Sindaco, dalle Forze di Polizia, dalle Forze Armate, dai Vigili del Fuoco e dalla Casa Circondariale e all’elenco degli insigniti.

Il prossimo 2 giugno sarà il giorno della cerimonia ufficiale che si realizzerà in due momenti:

• al mattino, ci sarà la deposizione da parte del Prefetto e delle Autorità di una corona al Sacrario dei Caduti, con resa degli onori; seguiranno l’Alzabandiera in Piazza Cittadella, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica ed il saluto del Prefetto di Piacenza;

• al pomeriggio, in Prefettura, saranno consegnati i diplomi di conferimento delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e una medaglia d’onore alla memoria, concessa ai sensi della legge n. 296/2006, al figlio di un nostro concittadino militare internato nei lager nazisti e destinato al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

La cerimonia in Prefettura sarà allietata da un programma musicale messo a punto per l’occasione dal Direttore del Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, eseguito dalle giovani flautiste del Quartetto NYMPHES, in prevalenza allieve del biennio accademico di secondo livello dello stesso Conservatorio.