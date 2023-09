Rottamazione Quater: Pratica di Definizione Agevolata

Cos’è la Rottamazione Quater?

La Rottamazione Quater è una forma di Definizione Agevolata che riguarda la regolarizzazione delle cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questa pratica offre la possibilità di pagare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per eventuali procedure esecutive e per i riti notifica, escludendo interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora ed Aggio.

Come aderire alla Definizione Agevolata?

Per aderire a questa Definizione Agevolata, era necessario presentare un’istanza di adesione entro il 30 giugno 2023, con una proroga al 30 settembre 2023 per le zone alluvionate.

Cosa accade dopo aver presentato la domanda di adesione alla Definizione Agevolata?

Dopo aver presentato la domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione invierà una comunicazione entro il 30 settembre 2023 (entro il 31 dicembre per i contribuenti delle zone alluvionate) contenente informazioni cruciali:

L’esito dell’adesione (accoglimento o diniego).

L’ammontare totale delle somme dovute per la Rottamazione Quater.

Le scadenze di pagamento, che variano a seconda delle opzioni scelte dagli aderenti.

Per chi ha scelto l’unica soluzione, sarà il 31 ottobre 2023; chi ha scelto di rateizzare fino a un numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni), ci saranno le prime due rate con scadenza il 31 ottobre e il 3 novembre 2023, di importo pari al 10% per ciascuna delle somme complessivamente dovute.

Tutte le scadenze successive che saranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dei prossimi anni. Verranno allegati i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. In caso di risposta negativa o diniego, nella comunicazione saranno evidenziate le motivazioni per cui non è stata accolta la domanda.

Come posso effettuare i pagamenti delle somme dovute per la Definizione Agevolata?

È possibile effettuare i pagamenti tramite diverse modalità, come sportelli bancari, uffici postali, Home Banking, ricevitorie e altro, inclusa la possibilità di pagamento diretto presso l’Agenzia Entrate Riscossione tramite appuntamento.

Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

È fondamentale prestare attenzione alle scadenze di pagamento, in quanto il mancato o ritardato versamento delle rate potrebbe rendere inefficace la Rottamazione Quater, con i versamenti precedenti considerati come acconto sull’importo complessivamente dovuto.

Commercialista di fiducia

Riascolta in Podcast tutte le puntate del consueto appuntamento con il dottor Gianluigi Boselli, commercialista di fiducia. In onda su Radio Sound ogni mercoledì ore 11.30 e in podcast in questa sezione.

Podcast Commercialista di fiducia