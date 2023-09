Spintonata a terra e aggredita da tre uomini, 47enne ucraina rapinata in via Calciati

Aggredita e rapinata da tre uomini. I fatti sono accaduti l’altro giorno in via Calciati, vittima una donna di 47 anni, originaria dell’Ucraina, paese che ha lasciato dopo lo scoppio della guerra per raggiungere Piacenza.

La donna era appena uscita da un supermercato e si stava dirigendo verso la propria bicicletta. Una volta raggiunto il mezzo e dopo aver appoggiato la spesa nel cestino, tre uomini l’hanno spintonata a terra. Nell’impatto la donna ha riportato ferite anche al volto. Una volta a terra, i tre uomini le hanno strappato dal braccio la borsetta contenete soldi contanti e documenti. Indagini sono in corso.