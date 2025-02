Rugby – Al Mirabello i Lyons sfiorano l’impresa: il Valorugby si impone per 35-32

Una bella Sitav Rugby Lyons strappa due punti al Valorugby Emilia, che tira un sospiro di sollievo portando a casa 5 punti fondamentali nella corsa playoff. Per i Leoni gli onori delle armi e una prestazione coraggiosa, dominata dalle 3 mete segnate da Juanre De Klerk, che valgono il premio di Player of the Match.

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 35-32 (pt 12-10)

Marcatori: p.t. 14’ m.De Klerktr.Steenkamp (7-0), 22’m.Cruz (5-7) c.p.Steenkamp (7-10), 32’m.Lazzarin tr.Pescetto (12-10); s.t. 42’ c.p. Steenkamp (12-13), 45’ m.Du Preez (17-13), 51’ c.p.Ledesma (20-13), 54’m.De Klerk tr.Steenkamp (20-20), 60’m.Mastandrea (25-20), 68’ m.Lazzarin tr.Ledesma (32-20), 71’ m.Maggiore tr.Steenkamp (32-27), 76’ c.p.Ledesma (35-27), 78’m.De Klerk (35-32).

Valorugby Emilia: Farolini; Lazzarin (77’Pagnani), Resino, Leituala, Mastandrea; Pescetto (46’Ledesma), Renton; Ruaro, Paolucci (54’Esposito), Rimpelli Davide; Pisicchio, Du Preez (62’Mirenzi); Favre (cap) (70’Pavesi), Cruz (70’Silva), Diaz (70’Rimpelli Daniele). All. Violi

Sitav Rugby Lyons: Castro; De Klerk, Cuminetti, Rodina (58’Liebenberg), Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà; Portillo, Bance (63’Bottacci), Cissè (49’Bellucci); Cemicetti (46’Ruiz), Salvetti; Carones (46’Torres), Maggiore, Acosta (67’Libero). All. Urdaneta

Calciatori: Pescetto (Valorugby) 1/3; Steenkamp (Sitav Rugby Lyons) 5/6; Ledesma (Valorugby) 3/4

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons 2

Player of the Match: Juanrè De Klerk (Sitav Rugby Lyons)

La Cadetta vola in Serie B: battuto il Modena al “Beltrametti”

Vittoria bella e meritata per la squadra cadetta, che piega la seconda della classe al “Beltrametti” con una prova maiuscola. Una difesa implacabile e una prova cinica nel primo tempo valgono il successo per i Leoni, che non hanno permesso al Modena di portarsi in attacco praticamente fino agli ultimi minuti di gioco. I Leoni torneranno in campo domenica 16 febbraio a Sondrio per la XII giornata di Serie B.

Sitav Rugby Lyons v Modena Rugby 1965 0-20 (17-10)

Marcatori: p.t. 10’ m Pozzoli tr Russo (7-0), 18’ m Nakov tr Russo (14-0), 34’ cp Russo (17-0)

s.t. 48’ cp Michelini (17-3), 68’ cp Groppelli (20-3), 74’ m Pianigiani (20-8)

Sitav Rugby Lyons: Bassi G (cap); Nakov, Mazzocchi, Russo (50’ Groppelli), Spezia L (50’ Profiti); Solari, Fornasari (50’ Efori); Perazzoli, Spezia G, Camoni (55’ Bassi L); Bosi (41’ Petrusic), Pozzoli; Salerno, Borghi (41’ Cocchiaro), Cantù (62’ Bosoni). All. Baracchi, Solari

Modena Rugby 1965: Pagliai; Pianigiani, Mazzi, Michelini, Trotta; Esposito, Petti; De Bortoli, Carta, Flores; Tarantini (cap), Venturelli L; Morelli, Musajo, Ori. All: Guareschi

Calciatori: Russo 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Michelini 1/2 (Modena Rugby), Groppelli 1/2 (Sitav Rugby Lyons)

Federico Ghezzi Player of the Match: Lorenzo Pozzoli (Sitav Rugby Lyons)