Rugby – Alessandro Filoni e Bradley Henderson si uniscono al roster dei Lyons

Sitav Rugby Lyons è lieta di poter presentare i giocatori che si sono uniti alla rosa bianconera in uscita dall’Accademia delle Zebre Parma, franchigia nazionale che milita nello United Rugby Championship e nelle Coppe Europee. Si tratta di due giovani talenti che vanno a rinforzare il pacchetto di mischia bianconero: il seconda linea Alessandro Filoni e il terza linea Bradley Henderson. Si tratta di due giocatori di assoluto valore, che nel loro percorso di crescita passeranno la prossima stagione a Piacenza, con l’obiettivo di mettersi in mostra nel massimo campionato italiano e giocarsi le proprie chance di giocarsi la maglia Azzurra in futuro. Entrambi sono della Classe 2003, hanno appena terminato il percorso con le nazionali giovanili e sono pronti ad affacciarsi all’alto livello.

Alessandro Filoni è un seconda linea di grande impatto fisico, dall’alto dei suoi 2 metri che sostengono 121kg può dare un grosso peso alla mischia bianconera. Romano, è cresciuto nell’Unione Rugby Capitolina, uno dei settori giovanili più prolifici d’Italia, e ha vestito la maglia Azzurra nell’ultimo 6 Nazioni Under 20, dopo essere entrato nell’Accademia delle Zebre a inizio anno. Dopo i primi allenamenti con i nuovi compagni, è arrivata anche la prima partita con la maglia bianconera in occasione del Torneo di Verona del 16 settembre scorso.

Ha dichiarato Filoni

“Devo dire che dal primo giorno mi sono trovato subito bene e ho trovato un gruppo disposto ad accogliermi fin da subito. Il mio obiettivo è quello di dare il massimo contributo possibile per gli obiettivi della squadra: sono arrivato in una squadra forte, dove dovrò lottare per conquistarmi il posto, ma voglio giocarmi le mie carte e portare in alto questo gruppo a cui sento di dovere già molto.”

Arriva dal Sudafrica, ma con origini italiane, Bradley Henderson, terza linea portato in italia a inizio anno per entrare nell’Accademia delle Zebre. Henderson è sceso in campo nel secondo tempo della partita di sabato 23 settembre, il Trofeo Capuzzoni contro AS Rugby Milano, destando un’ottima impressione e facendosi vedere con due belle azioni in attacco.

Le parole di Henderson

“Sono molto contento di potermi mettere in mostra nel massimo campionato italiano. In questa società si respira la voglia di giocare ad alto livello, e nei primi allenamenti con la squadra ho visto molta competitività e affiatamento. Nonostante io e Alessandro siamo arrivati da poco, ci siamo inseriti da subito piano piano entreremo negli schemi di gioco per dare il nostro contributo.”

Henderson e Filoni hanno appena completato la loro terza settimana di allenamenti con i Lyons, e sono già pronti a scendere in campo nella prima di campionato contro Rovigo in programma domenica 8 ottobre.

Alessandro Filoni, nato a Roma il 9 luglio 2003, seconda linea, 200 cm x 121 kg

Bradely Henderson, nato a Durban (RSA) il 3 gennaio 2003, terza linea, 191 cm x 106 kg