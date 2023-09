Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad brilla nel test contro Sassuolo (3-1)

Ottimo test in vista dell’avvicinarsi dell’inizio del campionato. Ieri sera (mercoledì) la Rossetti Market Conad – formazione piacentina militante in B2 femminile – ha sostenuto un allenamento congiunto ad Alseno con l’Idea Volley Sassuolo, formazione che parteciperà al prossimo campionato di B1. La squadra di Federico Bonini ha sfoggiato un’ottima prestazione, vincendo il test per 3-1 conquistando i primi tre parziali e cedendo solamente il quarto giocato di comune accordo tra le due formazioni.

Nel tardo pomeriggio di venerdì la Rossetti Market Conad partirà alla volta di Albisola per partecipare sabato e domenica al torneo “Il sorriso di Ele”, che si svolgerà anche al palasport di Savona. Falotico e compagne sono state inserite nel girone A insieme alle padrone di casa dell’Iglina Albisola, alle piemontesi del Club 76 Fenera Chieri e alle “cugine” piacentine del Volley Academy Piacenza. Nel girone B, invece, ci saranno San Giorgio (altra squadra piacentina), Ascot Moncalieri, Rimont Progetti Genova e Mondialclima Orago.

ROSSETTI MARKET CONAD- IDEA VOLLEY SASSUOLO 3-1

(26-24, 25-21, 27-25, 23-25)

ROSSETTI MARKET CONAD: Bernabè 12, Frassi 11, Scurzoni 10, Falotico 9, Marchesi 8, Spagnuolo 7, Neri 5, Palazzina 4, Pieroni 2, Tartari 1, Bozzetti 1, Toffanin (L), Gandolfi (L). All.: Bonini

IDEA VOLLEY SASSUOLO: Anello I., Bateman, Scianti, Montagnani (L), Reggiani T., Borlengo, Fornari, Reggiani M. (L), Bisio, Magnani, Bedetti. All.: Minghelli