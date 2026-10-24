Rugby – I Campioni d’Italia domano i Lyons a Reggio Emilia per 47-19

Lyons coraggiosi e determinati a Reggio Emilia, ma i campioni d’Italia dettano legge e non lasciano scampo ai bianconeri. Il Valorugby, deciso a tornare alla vittoria, ha fatto valere la propria legge con sette mete marcate, a fronte delle tre segnate dai Lyons, a cui resta il rammarico per un punto di bonus mancato per pochi metri nel finale. Un’altra buona prova per i Leoni, che oggi schieravano 12 giocatori formati in casa al cospetto della squadra più forte d’Italia, senza minimamente sfigurare.

La cronaca

Apre le danze il Valorugby con la meta di Colombo al 7’ al termine di una lunga azione manovrata; lo spartito si ripete al 15’, con la mischia reggiana che fa la voce grossa e lo stesso Colombo liberato all’ala per la seconda segnatura. I Lyons si fanno vedere in attacco, ma un paio di errori li costringono ancora il palo, mentre i padroni di casa sono chirurgici a punire i Leoni con un’azione potente che porta alla terza meta al 31’. I Leoni alzano la testa al 36’, con Capitan Moretto che alza il pallone dalla mischia e lancia in meta Matteo Gaetano. Prima dell’intervallo c’è tempo per l’ultimo assalto del Valorugby, che firma la quarta segnatura dei suoi.

La ripresa inizia con ancora i reggiani in full gas, che aprono le marcature immediatamente con la meta segnata da Prinsloo. Non molla la presa la squadra campione d’Italia, con i diavoli che firmano ancora da maul al 52’, costringendo anche al cartellino giallo Barbieri. Squillo dei Lyons al 60’, con Mattioli che si invola in meta dopo un’azione di intercetto. Il Valorugby chiude i conti al 63’ con la meta da maul firmata da Silva, a cui risponde con una segnatura identica Scatigna al 69’. Nel finale Capitan Moretto lascia il campo dolorante, lasciando i suoi in 14 uomini, nonostante ciò i ragazzi di Paoletti arrivano a un passo dalla quarta meta, con gli ultimi minuti che si giocano dentro i 22 metri del Valorugby: i reggiani non abbassano la guardia e lasciano la beffa del punto di bonus mancato ai Leoni.

Ora il campionato lascia spazio agli ultimi due turni di Coppa Italia, con i Lyons che attendono Biella domenica 1 novembre.

Valorugby Emilia vs Sitav Rugby Lyons 47-19 (28-7)

Marcatori: p.t. 6’ m. Colombo tr. Hugo (7-0), 14’ m.Colombo tr.Hugo (14-0), 30’m.Wagenpfeil tr.Hugo (21-0), 37’ m.Gaetano tr.Russo (21-7), 40’ m.Milano tr.Hugo (28-7); s.t. 42’ m. Prinsloo tr.Hugo (35-7), 50’m.Silva tr.Brisighella (42-7), 56’ m.Mattioli tr.Camero (42-14), 59’m.Silva (47-14), 66’m.Scatigna (47-19)

Valorugby Emilia: Celi; Resino, Cuminetti, Gilligan (57’Crivaro), Colombo; Hugo (49’Brisighella), Cuoghi (27’Prinsloo); Milano (43’Ghigo), Wagenpfeil (cap) (43’Esposito), Mussini; Butturini, Perez Caffe; Alongi (57’Favre), Manfredi (43’Silva)(72’Manfredi), Rimpelli. all. Ferraro

Sitav Rugby Lyons: Via G; Solari (45’Pasini), Coluzzi, Gaetano, Nakov; Russo (45’Camero), Via A (70’Viti); Moretto (cap), Rossetti (52’Perazzoli), Barbieri; Mattioli, Broccio (43’Bottacci); Salerno (45’Moretti), Bolzoni (45’Scatigna), Lanzani (45’Bona). all. Paoletti

Cartellini: al 51’ giallo a Barbieri, 79’ giallo a Manfredi

Calciatori: Hugo (Valorugby) 5/5, Brisighella (Valorugby) 1/2, Russo (Sitav Rugby Lyons) 1/1, Camero (Sitav Rugby Lyons) 1/2

Note: giornata soleggiata, circa 16°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 550

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons 0

Player of the Match: Colombo (Valorugby Emilia)