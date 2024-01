Rugby – I Lyons aprono il 2024 ospitando i campioni d’Italia

Il grande rugby a Piacenza riparte subito in questo nuovo anno: sabato 6 gennaio alle ore 14.00 al Beltrametti arrivano i Campioni d’Italia del Rugby Rovigo, per sfidare i Lyons di Urdaneta e Paoletti nella prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A Elite.

Rovigo ha chiuso il girone d’andata con una nota alta: i Bersaglieri nel giorno della vigilia di Natale hanno sbancato il “Geremia” di Padova, aggiudicandosi il Derby d’Italia contro il Petrarca capolista. La vittoria sugli storici rivali è valsa il sorpasso in classifica, con i rossoblù che hanno concluso il girone d’andata al secondo posto a un punto di distacco dal Viadana, in una classifica cortissima al vertice.

Si prospetta un’altra sfida difficile e da affrontare con il coltello fra i denti per la Sitav Lyons, che è alla disperata ricerca di punti. Dopo una lunga serie di sconfitte di misura in cui i bianconeri hanno portato a casa punti di bonus, è arrivato il momento di dare una forte sterzata a una stagione in cui ogni vittoria risulterà fondamentale. I Leoni hanno patito il sorpasso da parte del Mogliano, mettendo i bianconeri in posizione a rischio retrocessione.

A suonare la carica per i Lyons è il Capitano, Lorenzo Maria Bruno

“Abbiamo tanti bei ricordi legati alle ultime sfide con Rovigo, ma tali rimangono. Sarà una partita fondamentale e non possiamo permetterci di pensare a quello che è stato il passato. Dovremo affrontare questa gara come fosse una finale, consapevoli che dall’altra parte avremo una formazione di altissimo livello, che è campione d’Italia in carica e che sarà pronta a farci pagare ogni errore.

Dovremo far attenzione ad ogni minimo dettaglio per sfruttare al massimo tutte le occasioni che ci conquisteremo, e d’altra parte essere forti in difesa per non concedere nulla agli avversari. Abbiamo passato due settimane di allenamento molto positive prima di questa partita, e da parte di tutti i ragazzi c’è stata una grande disponibilità e attenzione al preparare al meglio questa sfida che per noi è fondamentale. Speriamo tutti di avere grande sostegno da parte del nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto in questa stagione nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato”.

Tutto pronto dunque per la sfida di sabato al “Beltrametti” di Piacenza. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di DAZN. Calcio di inizio alle ore 14.00 di sabato 6 gennaio.