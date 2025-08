Rugby – I Lyons si regalano il talento figiano Waqa Nalaga

Sitav Rugby Lyons si regala un gioiello isolano: a rinforzare la linea dei trequarti bianconera sarà il figiano Waqa Nalaga, che arriva direttamente dalla Nuova Zelanda.

La carriera

Nalaga è uno dei prospetti più interessanti del rugby figiano degli ultimi anni: nato nell’arcipelago oceanico con il nome di Epeli Waqaicece, si è formato nel Cuvu College prima di trasferirsi in Nuova Zelanda per entrare nell’Academy degli Hurricanes. È arrivato a vestire la maglia della Nazionale figiana U20 nella Coppa del Mondo di categoria nel 2003, affermandosi come uno dei leader della squadra, tanto da destare l’interesse della franchigia del Super Rugby dei Fijian Drua, con cui ha disputato 5 gare da titolare nella stagione 2024 segnando due mete.

Dal 2023 ha fatto parte delle formazioni di Manawatu e Otago, militanti nella NPC, il campionato professionistico neozelandese. Il 2 novembre 2024 ha inoltre conquistato la sua prima presenza con la Nazionale Maggiore delle Figi, in un test match contro la Scozia.

Colpo grosso per i bianconeri

Un vero colpo grosso per la squadra bianconera, che vedrà Waqa Nalaga guidare la linea arretrata: il figiano può giocare sia centro che ala, ed è dotato di grandi doti di velocità ed esplosività che lo renderanno una sera minaccia per tutti gli avversari. Dotato di grande impatto fisico, con 94kg distribuiti su 178cm di altezza, sarà un’arma importante per l’attacco di Kingi Matenga.

Nalaga è arrivato a Piacenza proprio insieme al suo nuovo coach, che ha avuto già modo di conoscere in Nuova Zelanda. Nalaga è inoltre figlio e fratello d’arte: suo padre Kavekini e il suo fratello maggiore Napolioni Nalaga hanno entrambi militato nella nazionale figiana.

Nalaga si è detto pronto a dare subito il suo contributo alla causa

“Parlando con Coach Matenga ho avuto modo di conoscere la sua storia e la storia dei Lyons, e mi ha colpito molto il progetto della squadra. Mi ha parlato di una squadra ‘piccola’ rispetto alle altre del campionato, ma che negli ultimi anni ha fatto paura a tutte grazie alla tenacia e alla passione dei suoi giocatori. In questa mia nuova esperienza voglio scrivere nuovi capitoli importanti insieme ai miei compagni, vincere partite difficili e arrivare il più in alto possibile.

Vorrei che a fine anno i nostri tifosi possano ricordare con un sorriso sia me che questa squadra, per i ricordi che gli abbiamo regalato. I miei punti di forza in campo? Dico sempre che la forza più grande per me è il sostegno dei compagni, se giochiamo tutti insieme potremo esprimere al meglio il nostro potenziale e divertirci in campo. Non vedo l’ora di misurarmi con questo campionato.”

Waqa Nalaga, trequarti centro e ala, nato a Figi il 7 luglio 2003, 178 cm x 94 kg

