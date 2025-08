Incontro tra i sindacati e la MCM Spa di Vigolzone, l’azienda ha dato rassicurazione sulla continuità aziendale

Incontro tra i sindacati e i vertici aziendali di MCM Spa di Vigolzone, l’azienda ha dato rassicurazione sulla continuità aziendale

Comunicato stampa di MCM S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di MCM Machining Centers Manufacturing S.p.A. azienda di Vigolzone (Piacenza), leader mondiale nella progettazione e costruzione di centri di lavoro per la produzione automatizzata di componenti meccanici di precisione e per il settore Aerospace ed Energia, in coerenza con quanto deliberato nelle precedenti riunioni, ha conferito alla società FAI – Financial Advisory and Investments l’incarico di predisporre un Piano Industriale e di Cassa triennale, finalizzato alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi.



Tale decisione è motivata dalla volontà di intraprendere un percorso ordinato di risoluzione della crisi di

liquidità, anche a seguito della volontà espressa dall’attuale azionista di non supportare

finanziariamente la società e di favorire l’ingresso di nuovi investitori.



A tal fine l’azienda ha anche conferito a FAI l’incarico di ricerca dei nuovi investitori. FAI è specializzata

nelle operazioni di M&A, ristrutturazione e di finanza straordinaria, con competenze specifiche a livello

internazionale nel settore delle Macchine Utensili.

La nota delle segreterie di Fim Fiom e Uilm

Nella mattinata di oggi, venerdì 1 agosto 2025 si è tenuto presso la sede di Confindustria Piacenza un incontro congiunto tra Fim Fiom e Uilm e una delegazione dei vertici aziendali di MCM Spa e della proprietà del Gruppo Rifa: l’azienda ha dato rassicurazione sulla continuità aziendale con i necessari passaggi che prevedono, nel brevissimo termine, la presentazione della domanda di composizione negoziata della crisi, strumento utile al fine di avviare un percorso virtuoso volto alla ricerca di investitori/partners.

La proprietà ha annunciato che in tal senso ha già dato incarico a professionisti del settore per essere supportata nella ricerca di potenziali investitori, così come sta delineando strategie volte a ottenere le disponibilità finanziarie utili al pagamento dello stipendio arretrato di giugno e della quattordicesima mensilità.

Le OO.SS. auspicano che anche il sistema creditizio supporti questa delicata fase di un’importante azienda del nostro territorio, la quale può ancora vantare un consistente portafoglio ordini, accresciuto anche in questi giorni con l’acquisizione di rilevanti ordini.

Valutiamo comunque positivamente quanto espresso dalla proprietà superando una situazione di incertezza e di stallo che ha caratterizzato le scorse settimane.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy