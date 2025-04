Rugby – I Lyons terminano la stagione con una sconfitta casalinga

Termina con una sconfitta la stagione di Sitav Rugby Lyons, che viene beffata da un calcio alla scadere realizzato dalla Lazio al termine di una sfida senza esclusione di colpi. Una pioggia di mete che ha visto i Lyons andare in vantaggio, subire la rimonta, riportarsi avanti e la beffa finale. Un riassunto di cosa vuol dire il rugby consegna agli annali la stagione 2024-2025, da cui i Leoni ripartiranno con un gruppo giovane e affiatato.

Fuori dai blocchi sono i bianconeri a prendere il sopravvento, marcando tre mete nei primi 20 minuti. Lorenzo Maria Bruno e Cuminetti trovano il varco giusto per schiacciare in mezzo ai pali, e Giovanni Via finalizza una bella azione dei trequarti lanciandosi in meta sull’ala sinistra: 19-0 per i bianconeri, che però vedono subito farsi sotto la Lazio grazie alla meta di Baffiggi su una presa al volo mancata da Moretto. La Lazio prende coraggio e si porta in attacco, agganciando i Lyons prima dell’intervallo. Prima Sodo in tuffo sull’ala, poi Moreno su un raccogli-e-vai firmano le due mete che valgono il pareggio, a cui si aggiunge un piazzato al 40’ marcato da Cozzi dalla lunga distanza che vale il 19-22 all’intervallo. L’azione fallosa costa anche un cartellino giallo a Capitan Bruno per un intervento irregolare in ruck.

La ripresa vede la Lazio ancora in attacco in avvio, con un altro piazzato trasformato da Cozzi che porta in avanti i suoi. La reazione dei Leoni arriva prontamente, con due mete marcate in rapida successione da Portillo e Cemicetti che valgono il controsorpasso sul 33-25. A 10’ dal termine la meta che ridà abbrivio alla Lazio, con Bonavolontà che trova un varco vicino al raggruppamento e ripartendo sotto i suoi. Nel finale, la Lazio risale il campo con lucidità, trovano il fallo da posizione centrale che permette a Cozzi di segnare i tre punti decisiva a cronometro esaurito.

Sitav Rugby Lyons v SS Lazio Rugby 1927 33-35 (19-22)

Marcatori: p.t. 2’ m Bruno tr Steenkamp (7-0), 14’ m Via G (12-0), 20’ Cuminetti tr Steenkamp (19-0), 22’ m Baffigi (19-5), 30’ m Sodo tr Cozzi (19-12), 37’ m Moreno tr Cozzi (19-19), 43’ cp Cozzi (19-22). s.t. 43’ cp Cozzi (19-25), 46’ mt Cemicetti tr Steenkamp (26-25), 60’ mt Portillo tr Steenkamp (33-25), 71’ mt Bonavolontà tr Cozzi (33-32), 82’ cp Cozzi (33-35)

Sitav Rugby Lyons: Via G (61’ Castro), De Klerk, Cuminetti, Rodina, Bruno (cap), Steenkamp, Via A (61’ Dabalà, 67’ Pasini); Portillo, Bance, Moretto (51’ Cissè), Cemicetti (61’ Bottacci), Salvetti, Carones (47’ Acosta), Maggiore (47’ Torres), Minervino (72’ Bolzoni). All. Urdaneta

SS Lazio Rugby: Sodo, Cioffi (66’ Bonavolontà), Bianco Mi (56’ Giovannini), Baffigi (cap) (75’ Bianco Ma), Santarelli, Cozzi, Albanese; Perez (56’ Morelli), Pilati (61’ Bruno), Cannata, Zucconi, Cicchinelli, Cordì (75’ Pesucci), Pretz (72’ Carvascè) , Moreno (50’ Moscioni). All. De Angelis

Calciatori: Steenkamp 4/5 (Sitav Rugby Lyons), Cozzi 6/8 (SS Lazio Rugby)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 2; SS Lazio Rugby 5

Player of the Match: Lorenzo Cemicetti (Sitav Rugby Lyons)