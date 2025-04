Serie A2 – Serpilli prima di Assigeco-Rieti: “Vogliamo chiudere la stagione con una vittoria” – AUDIO

Poco meno di sette mesi fa UCC Assigeco Piacenza e Real Sebastiani Rieti si preparavano a iniziare il loro cammino in campionato l’una contro l’altra. Due squadre con ambizioni differenti, ma accomunate dallo stesso entusiasmo e dalla voglia di far bene. Oggi, 37 partite dopo, i Lupi non hanno più nulla da chiedere a una stagione che, purtroppo, si è conclusa prematuramente con una retrocessione dopo aver mantenuto la categoria per undici anni consecutivi.

Al contrario, Rieti guarda ai piani alti della classifica con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. È questo lo scenario dell’ultima partita di regular season, in programma domenica 27 aprile alle 18:30 al PalaBanca di Piacenza.

Le parole di Serpilli a Radio Sound

Gli avversari

Confermatasi ai piani alti della classifica dopo un’ottima prima stagione in Serie A2 culminata con la semifinale playoff, poi persa per mano della Fortitudo Bologna, la Real Sebastiani Rieti ha dimostrato anche quest’anno di essere una squadra in grado di dare del filo da torcere a chiunque. A una giornata al termine della regular season, la formazione di coach Alessandro Rossi occupa il quinto posto in classifica con un record di 22 vittorie e 15 sconfitte ed è già matematicamente qualificata ai playoff.

Il roster reatino è estremamente profondo e versatile: lo starting five vede in cabina di regia Diego Monaldi, al primo anno in amarantoceleste dopo un biennio a Udine, che va a condividere il backcourt con la guardia a stelle e strisce Jordan Harris, arrivato a stagione in corso da Varese, e da uno specialista del tiro da oltre l’arco come Alvise Sarto. Sotto canestro troviamo invece l’ex capitano dell’Urania Milano Giorgio Piunti, e il pivot statunitense Skylar Spencer, secondo miglior rimbalzista del campionato.

Dalla panchina come cambio degli esterni escono capitan Marco Spanghero, l’ex di turno Filippo Gallo, arrivato a Rieti da poche settimane in prestito da Reggio Emilia, e lo specialista difensivo Lorenzo Piccin. A dare il loro contributo sotto le plance ci saranno invece l’ala moldava Ion Lupusor e Alexander Cicchetti. Sotto contratto e disponibili a scendere in campo in caso di infortunio o per scelta dello staff tecnico, ci sono anche la guardia finlandese Topias Palmi e l’ex Latina Kenneth Viglianisi.

Come seguire la sfida dell’Assigeco Piacenza

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.