Rugby – I risultati del weekend dei Lyons: l’U19 supera nettamente Colorno

Buona prova della 19 contro un ottimo Colorno. La partita è stata a lungo in equilibrio nel punteggio e solo nel finale i nostri ragazzi sono riusciti a prendere il largo.

I Lyons hanno espresso sempre un buon gioco, con giuste scelte e tempi di gioco, dando sempre l’impressione di poter mettere al sicuro la partita, ma vanificando il tutto regolarmente con errori anche banali. Bisogna mantenere la concentrazione e fare attenzione a tutti i dettagli, se si vuole portare a casa un buon risultato e soprattutto ci vuole maggior impegno e continuità negli allenamenti.

La prova è comunque positiva, il cammino in regionale prosegue con ottimi risultati e dobbiamo restare concentrati per mantenerci a questi livelli.

LYONS – COLORNO2 32-12 (METE 5-2)

Emilbanca Lyons: Solari, Comizzoli (20’ 2T Ziliani), Beghi (6’2T Molina), Teruggi (cap.), Cassinari (1’ 2T Nakov), Russo, Viti (20’ 2T Fornasari), Perazzoli, Mazzocchi (20’ 2T Lomuscio), Camoni (v.cap.), Isola, Rossini, Bosoni, Mazzoni, Rossi (1’ 2T Borchieri).

Tabellino. 1T: 11’ mt Comizzoli nt (5-0), 16’ mt Colorno nt (5-5) 26’ mt Beghi tr. Russo (12-5). 2T: 11’ cp Russo (15-5), 19’ mt Nakov nt (20.5) 24’ mt Colorno tr (20-12), 26’ mt Perazzoli tr. Russo (27-12), 30’ mt Perazzoli nt (32-12).

UNDER15

Weekend impegnato per la nostra u15 ospite con una squadra presso i Cavalieri Union e l’altra in casa con l’Omnia Rugby.

Partite intense per i Lyons Bianchi che escono dal campo con una sconfitta e una vittoria. Non una delle migliori domeniche per i Lyons Neri che subiscono la tenacia della squadra avversaria. Da elogiare la numerosa presenza dei ragazzi e la voglia di non mollare nonostante i risultati.

Sabato 26 novembre 2022

Cavalieri Union vs Rugby Lyons 14-0

Bellaria Rugby vs Rugby Lyons 0-5

Convocati: Del Fiol, Bonvino, Anelli, Monici, Uka, Petrusic, Beghi (Cap), Tizzoni, Galuzzi, Davoli, Salicelli, Mastrorocco, Malchiodi, Dodici (vCap), Fontanella. A disposizione: Ferrari Marzio, Rancati, Miranda, Cassinelli, Boselli.

Domenica 27 novembre 2022

Rugby Lyons vs Omnia Rugby 7-76

Convocati: Rangoni, Mariani, Tosciri, Rossi, Fermi, Turrisi, Sambin (Cap), Guglieri (vCap), Molinari, Corradi, Bucellari, Sula, Dotti. A disposizione: Belloni, Bricchi, Di Somma, Vargas, Ferrari Michele.