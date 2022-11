Rugby – Il programma del weekend dei Lyons: in campo Cadetti, U15 e settore propaganda

Si apre il mese di novembre, con la finestra dei test match internazionali che attirano l’attenzione di tutti i tifosi ovali. Per i Bianconeri è l’ora di tornare in campo, con tante sfide interessante per i nostri colori. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del prossimo fine settimana.

La Squadra Cadetta di Baracchi e Solari scende in campo domenica nella semifinale della fase qualificazione del campionato di Serie C. Dopo l’ottima prestazione di domenica scorsa nei quarti di finale, i giovani leoni cercano conferme ospitando il Rugby Pieve. Partita importantissima per i bianconeri, che vogliono mettere in chiaro il ruolo di favorita alla promozione in Serie B. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica sul campo “Beltrametti 2”.

Trasferta impegnativa per i ragazzi dell’Under 15, che nella mattinata di domenica farà visita ai propri pari età del Bologna Rugby Club. Un’altra occasione per crescere e mettersi in mostra per i giovani Leoni di Rossi, Mozzani, Ghezzi e Bedini.

Tornano in campo anche i Leoncini del Settore Propaganda, che prenderanno parte al Torneo Coppi’s Cup di Viadana. Sabato pomeriggio si disputerà il torneo Under 13, mentre le categorie Under 7, 9 e 11 scenderanno in campo nella mattinata di domenica.