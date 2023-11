Rugby – Il programma del weekend dei Lyons: in campo tutte le squadre Junior

Si apre il mese di novembre con un weekend interamente dedicato al settore giovanile bianconero. In campo tutte le squadre juniores di Rugby Lyons, andiamo a scoprire nel dettaglio gli appuntamenti del weekend.

Domenica alle ore 12.30 Under 18 e Under 16 si giocano una fetta importante della propria stagione. Big Match per l’Under 18 di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani, con i giovani bianconeri che affrontano sul “Beltrametti 2” il Valorugby Emilia, primo in classifica con due punti di vantaggio nella Coppa d’Autunno. Con una vittoria i giovani Leoni scavalcherebbero i rivali, assicurandosi un posto nel Girone Interregionale di categoria con due giornate di anticipo. Tutti a tifare per i nostri ragazzi alle ore 12.30 di domenica 5 novembre.

Partita importantissima anche per l’Under 16, che affronta in uno scontro diretto il Modena Rugby per accedere al Campionato Interregionale di categoria. C’è in palio il 5o posto nella classifica regionale, che assegna l’ultimo posto utile per qualificarsi. Appuntamento con i ragazzi di Bedini, Rossi e Cemicetti alle ore 12.30 di domenica sul Campo “Savoia” di Via Novate a Piacenza.

Torna in campo anche l’Under 14, che aprirà il weekend bianconero nel pomeriggio di Sabato in una sfida contro i pari età del CUS Milano da disputarsi sul Campo “Cravino” di Pavia.

Domenica di divertimento e mete per tutto il nostro settore propaganda, che parteciperà alla Festa del Rugby organizzata dai Pellerossa Noceto presso lo stadio “Nando Capra” di Noceto.

