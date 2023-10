Rugby, Serie A – Lyons sconfitti di misura da Viadana: al Beltrametti finisce 13-15

Si spegne a pochi passi dal traguardo la rimonta bianconera, con i Lyons che cedono di due soli punti contro il Viadana in una partita tesa, equilibrata e in cui entrambe le squadre avrebbero meritato di portare a casa il successo. Due squadre che hanno messo in campo difese tenaci che hanno fermato due attacchi organizzati e vogliosi di giocare, tenendo il punteggio contenuto fino alla fine.

Nonostante grosse difficoltà in rimessa laterale, dovute all’assenza di Salvetti e Portillo i Lyons sono andati vicinissimi a riaprire una partita che si era messa in salita dopo la meta subita in apertura di ripresa, ma nelle mischie di fine partita non è stato assegnato il calcio di punizione del sorpasso.

I Lyons portano a casa un punto che non può consolare più di tanto, visto l’andamento della gara. Ora una settimana di riposo, prima della trasferta romana dell’11 novembre per la sfida alle Fiamme Oro.

Lyons v Viadana 13 – 15 (7-10)

Marcatori: p.t. 16’ cp Madero (0-3), 27’ m Minervino tr Del Bono (7-3), 33’ m Luccardi tr Madero (7-10). s.t. 46’ m Ciardullo (7-15), 61’ cp Chico (10-15), 72’ cp Chico (13-15).

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina (54’ Fontana), Cuminetti, Paz, Bruno (CAP); Del Bono (49’ Chico), Via A.; Mannelli (59’ Cemicetti), Cissè; Bance (49’ Petillo), Janse Van Rensburg, Pisicchio; Tripodo (64’ Morosi), Cocchiaro (51’ Acosta), Minervino (80’ De Rossi). All. Urdaneta

Rugby Viadana 1970: Sauze; Ciardullo, Morosini (75’ Jannelli), Farias, Bronzini; Madero, Baronio (65’ Di Chio); Ruiz (50’ Catalano); Locatelli (CAP), Boschetti (65’ Mannucci), Schinchirimini, Lavorenti; Mignucci, Luccardi (65’ Dorronsoro), Mistretta (59’ Fiorentini). All. Pavan

Cartellini: 26’ giallo a Ruiz (Rugby Viadana 1970), 38’ giallo a Via A. (Sitav Rugby Lyons), 59’ giallo a Acosta (Sitav Rugby Lyons), 59’ giallo a Lavorenti (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Del Bono 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Chico 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Madero 2/3 (Rugby Viadana 1970)

Player of the Match: Josè Chico (Sitav Rugby Lyons)