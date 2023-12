Rugby – Lyons, 5 atleti bianconeri convocati con le Nazionali Azzurre

Venerdì sarà una giornata storica per i colori bianconeri, con ben 5 giocatori Lyons in campo con le selezioni Azzurre. Nella doppia sfida tra Italia e Irlanda, con le categorie Under 23 e Under 20, Sitav Rugby Lyons sarà grande protagonista, e vedrà scendere in campo i propri alfieri Sergio Pelliccioli, Federico Cuminetti, Andrea Cuoghi, Alessandro Filoni e Bradley Henderson.

Le convocazioni

Dopo la prima vittoria maturata domenica sulla Selezione Ireland Academies, la Nazionale Under 23 azzurra apre le proprie porte ad altri due bianconeri, con i trequarti Federico Cuminetti e Andrea Cuoghi che raggiungono in Azzurro Filoni ed Henderson, già scesi in campo domenica scorsa. Per Cuminetti e Cuoghi non è la prima esperienza Azzurra. I due bianconeri classe 2002 hanno già condiviso l’esperienza in Nazionale Under 20 due anni fa, e Cuoghi ha vestito anche la maglia della Selezione Italia “A” nella scorsa stagione. Ora una nuova occasione per mettersi in mostra per i due bianconeri, che si alleneranno in settimana presso la Cittadella del Rugby di Parma e scenderanno in campo venerdì 15 alle ore 15.00 allo Stadio “Nando Capra” di Noceto per la sfida alla Selezione Ireland Academies.

Praticamente in contemporanea, allo University College Dublin Bowl di Dublino, farà il suo esordio in Nazionale Under 20 Sergio Pelliccioli, pilone sinistro classe 2005 e affermatosi in poco tempo come titolare con la Prima Squadra di Sitav Rugby Lyons, nonostante sia il giocatore più giovane del campionato Serie A Elite. Il giovane pilone bresciano è una delle note più liete della stagione bianconera, una vera sorpresa che si è dimostrato già pronto a competere al massimo livello italiano, tanto da conquistarsi la convocazione in Nazionale Under 20 come sotto età, essendo ancora eleggibile per la Categoria Under 19. L’appuntamento con la sfida degli Azzurrini all’Irlanda vice-campione del mondo e detentrice del titolo del Sei Nazioni Under 20 è fissato per le ore 14.00 di venerdì.