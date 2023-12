Ecco il nuovo asilo nido a Nostra Signora di Lourdes, presentati i lavori di riqualificazione – FOTO

Don Giuseppe Lusignani, parroco della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, ha presentato il nuovo asilo nido presso la struttura della Scuola dell’Infanzia Nostra Signora di Lourdes sita in Via Leonardo da Vinci 38 b Piacenza.

La progettazione dell’architetto Hijazin Adnan è iniziata nel febbraio 2023 mentre i lavori hanno preso il via a fine aprile 2023.

L’intervento ha avuto per oggetto il primo piano della struttura, per 50 anni adibito ad alloggio privato (fino a i primi anni 2000 in uso alla comunità delle suore prima di Mortara e poi Salesiane).

L’elenco degli interventi

inserimento dell’ascensore;

rifacimento di tutti i serramenti interno ed esterni;

demolizioni interne e successiva realizzazione di 3 grandi aule, servizi per i bambini e fasciatoio, servizi per il personale, spogliatoi, ufficio per l’amministrazione, cucina;

rifacimento dell’impianto elettrico;

rifacimento dell’impianto di riscaldamento (a pavimento);

rifacimento dell’impianto idrico;

inserimento impianto di climatizzazione;

rifacimento di tutti i pavimenti;

nuovo allaccio per utenze;

nuova scala esterna e nuovo ingresso.

I lavori si sono conclusi il 23 agosto 2023.

I lavori da un’iniziale previsione di 270.000 euro sono passati a 330.000 a consuntivo. Sono stati finanziati grazie a risorse proprie dell’ente Scuola per l’infanzia Nostra Signora di Lourdes, all’affitto che il Comune di Piacenza versa per l’utilizzo per i prossimi 2 anni della struttura, al contributo ingente della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

“Il nostro grazie va a tutti coloro che hanno promosso, finanziato e lavorato affinché l’impresa riuscisse”, commenta don Lusignani.