Rugby – Lyons, Christopher Baas Convocato con la Nazionale Under 18

Arriva un’importante convocazione in Azzurro per uno dei giovani talenti della squadra Under 18 Emilbanca Rugby Lyons: Christopher Baas farà parte della squadra dell’Italia Under 18 che sfiderà i pari età della Francia sabato 24 febbraio a Viadana.

Per il giovane bianconero, classe 2006 di ruolo terza linea, si tratta della prima convocazione con la maglia azzurra: dopo essere già stato posto all’attenzione dello staff tecnico federale entrando nel Centro di Formazione Territoriale di Milano, è arrivato il momento di scendere in campo con il tricolore sul petto per Christopher, atteso insieme alla selezione azzurra a un test importante con i transalpini. Baas è uno dei punti di riferimento dell’Under 18 Emilbanca Rugby Lyons, attualmente prima in classifica nel Campionato Interregionale di categoria, ed è un ragazzo cresciuto interamente nel vivaio bianconero, avendo iniziato a praticare il rugby nel Settore Lyons Propaganda.

Christopher Baas ha raccontato le sue impressioni

“La convocazione è stata completamente inaspettata, non credevo di essere già arrivato a questo livello e quando mi è arrivata la lettera è stata una grandissima emozione. Devo ringraziare i miei allenatori e i miei compagni di squadra, con cui sto vivendo una stagione importante, con tanti successi e tanto divertimento, un gruppo unito che non ha mai fatto mancare il suo sostegno: tutti i miei compagni mi hanno fatto i complimenti ed eravamo tutti molto emozionati. Vestire la maglia azzurra sarà un onore, ma non ho intenzione di fare solo presenza: voglio prendere questa avventura come un’occasione di crescita e miglioramento personali, sia tatticamente nel gioco che nel mio approccio mentale”.

Jacopo Salvetti, Capo Allenatore dell’Under 18 bianconera

“Ovviamente come allenatore sono molto felice e orgoglioso per la convocazione di Christopher con la Nazionale Under 18. “Chris” l’anno scorso ha scelto di intraprendere il percorso di formazione con il Centro Di Formazione di Milano, scelta che presuppone una grande forza di volontà e determinazione nell’inseguire i propri sogni. Nonostante alla fine dell’anno scorso un infortunio abbia reso il suo percorso più tortuoso, non ha mai smesso di impegnarsi. Da allenatore direi che è la giusta ricompensa per tutto il lavoro che ha fatto e continua a fare, siamo fieri di lui”.

Gli Azzurrini si ritroveranno a partire da lunedì 19 febbraio a Parma per preparare la sfida alla Francia, agli ordini dello staff tecnico guidato dal CT Paolo Grassi, coadiuvato dagli assistenti Alberto Chiesa e Luigi Ferrario. La partita si terrà a Viadana sabato 24 febbraio alle ore 14.30, e sarà trasmessa sul canale YouTube della Federazione Italiana Rugby.