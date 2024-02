Storie di Confesercenti, ospite Cristian Lertora: “Tour de France a Piacenza, i pubblici esercizi si faranno trovare pronti” – AUDIO

Ripresa dopo il Covid, ricerca personale e il Tour de France a Piacenza. Sono alcuni temi toccati da Cristian Lertora ospite dell’appuntamento “Storie di Confesercenti” realizzato in collaborazione con Radio Sound. Il Direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli si è recato al Kzero in via Radini Tedeschi 72 a Piacenza, per intervistare il Presidente del sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti

Dopo il Covid – spiega Cristian Lertora – i pubblici esercizi stanno tornando a lavorare come prima. Oggi il nostro problema è legato alla ricerca del personale. In particolare perché, durante le restrizioni, abbiamo perso una buona percentuale di dipendenti e collaboratori, e ora dobbiamo recuperare. Va fatta però autocritica, perché probabilmente anche noi come imprenditori non siamo stati così lungimiranti sul crescere la nuova generazione.

Concorrenza sleale. Come è possibile tutelare la vostra categoria? L’ultimo episodio è quello legato ai birrifici. Questo è uno degli argomenti fondamentali per cui un imprenditore deve far parte alla nostra categoria. E’ un problema che vediamo da una vita. Posso citare le feste paesane, circoli, le società sportive o tanto altro. L’ultimo esempio è quello dei micro birrifici che vorrebbero entrare con uno sconto su quello che sono le regole e la disciplina del nostro mondo. Bisogna andare verso questo concetto: stesso mondo, stesse regole.

Lertora è intervenuto sul tema SIAE e l’importanza di essere associati a Fiepet Confesercenti, anche per gli sconti su musica d’ambiente e piccoli trattenimenti senza ballo.

Il primo luglio arriva il Tour del France a Piacenza

Saremo pronti per il grande evento! E’ una grandissima opportunità per il territorio. Come associazione stiamo interagendo con il comune di Piacenza, in particolare assessore Fornasari, e abbiamo creato un apposito servizio a disposizione degli associati per informazioni e supporto.

Kzero, una bomboniera della filiera corta

Noi lavoriamo con imprenditori agricoli e artigianali molto piccoli, quindi delle eccellenze del nostro territorio. Seguendo questa linea siamo riusciti a diventare una sorta di must nel piacentino di tutto quello che è il tema del chilometro zero. Quindi l’eccellenza e il fatto di avere prodotti di alta qualità è quello che ci riconosce il mercato come trend.

