Rugby Lyons, gli appuntamenti del weekend: Cadetti contro Parma, U17 in trasferta a Modena

Si viaggia verso la fine stagione, e nel prossimo weekend ci sono altri impegni importanti per le squadre Rugby Lyons. Andiamo a scoprirli.

Occhi puntati sulla Squadra Cadetta, a cui mancano tre partite per certificare il primo posto nel Girone Promozione di Serie C. Questa domenica per i ragazzi di Baracchi ci sarà l’ultima trasferta della stagione, con la sfida all’Amatori Parma a Scandiano. Partita sulla carta facile, ma da non sottovalutare e da portare a casa. Appuntamento per le 15.30 di domenica.

Doppio impegno per le Pantere Lyons, che domenica vedranno il gruppo juniores sfidare il Rugby Viadana in trasferta, mentre la squadra seniores parteciperà alla tappa di Coppa Italia di Bologna.

Inizia l’avventura della squadra Under 17 nel girone che assegnerà il titolo di campioni regionali di categoria: partita subito difficile, in trasferta con il Modena Rugby nella mattinata di domenica.

Appuntamento prestigioso per la squadra Under 15 di Rossi, Ghezzi e Mozzani, che prenderà parte a un torneo triangolare a Padova contro il Valsugana Rugby e la Benetton Treviso

Infine, la stagione dei Tornei per il Settore Propaganda prosegue con il Torneo “Una Mole di Rugby” a Torino, a cui parteciperanno tutte le squadre dalla Under 7 alla Under 13.