Rugby Lyons, gli appuntamenti del weekend: Cadetti contro Noceto, triangolare per l’U15

Dopo l’ottimo weekend appena passato le squadre Lyons si lanciano nel mese di maggio con nuove sfide e obiettivi importanti da raggiungere. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del weekend bianconero.

Sfida importantissima per la Squadra Cadetta di Davide Baracchi, che affronta il Rugby Noceto in trasferta per continuare il suo dominio nel Girone Promozione di Serie C. Dopo l’ultima brillante prova contro il Rugby Parma i bianconeri cercano di confermare l’ottimo momento di forma con un altro avversario ostico. Obiettivo mantenere il primo posto in classifica fino alla fine.

Pantere

Esperienza importante per tre nostre Pantere Lyons, che domenica prenderanno parte alla sfida di Playoff della Serie A femminile con la maglia del Transvecta Calvisano contro l’Unione Capitolina. Gaia Zazzera, Erica Maggi e Camilla Merli da qualche mese hanno intrapreso questo percorso con il gruppo di Calvisano, e il loro lavoro e impegno è stato riconosciuto meritandosi di scendere in campo in una partita così importante. La Capitolina è nettamente favorita, ma le nostre Pantere si faranno sicuramente valere.

Under 15

Prestigioso appuntamento per la nostra Under 15, che nella giornata di domenica ospita un torneo triangolare con ospiti internazionali. Insieme al CUS Milano, prenderanno parte all’evento gli inglesi del Wilmslow Rugby. Una bella esperienza per i nostri ragazzi, che si confrontano con nuove squadre per far valere il loro livello. Appuntamento per le ore 16.00 di domenica allo Stadio Beltrametti.

Infine, tornano a scendere in campo anche i Leoncini del Settore Propaganda, che prenderanno parte alla Festa Del Rugby organizzata dal Valorugby Emilia sui campi del Centro Sportivo “Canalina”.