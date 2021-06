Rugby Lyons, gli impegni del settore giovanile bianconero

Alle porte il terzo weekend di gioco dopo la ripresa dell’attività a pieno contatto e con le amichevoli organizzate secondo protocollo FIR, e dopo aver già visto all’opera le formazioni Rugby Lyons del settore giovanile, questo sabato tocca alla squadra cadetta, oltre alla Under 16 impegnata anch’essa nella giornata di sabato.

La squadra cadetta

L’ultima partita disputata dalla Seconda Squadra di Sitav Rugby Lyons risale al 16 febbraio 2020. Un’attesa lunghissima che finalmente verrà spezzata dai ragazzi allenati da Davide Baracchi. A capo del nuovo progetto tecnico della formazione cadetta. I giovani leoni faranno il loro esordio nel torneo triangolare a cui sono iscritti facendo visita al Rugby Colorno Cadetta. Tornare in campo con quasi trenta elementi in squadra è già un successo per i bianconeri, che vogliono tornare a sentire le vere emozioni di una partita. Si spera di riprendere con il campionato effettivo in ottobre. Calcio d’inizio programmato per le 18 di sabato al centro sportivo “Pavesi” di Colorno.

L’Under 16

Torna in campo anche l’Under 16 contro il Rugby Parma 1931. Questa volta tra le mura amiche del “Beltrametti 2”. I giovani Leoni allenati da Mario Dadati e Salvatore Dimilito andranno a caccia del riscatto dopo la prima sconfitta subita, portando in campo tutti i giocatori a disposizione e far crescere il gruppo in vista della prossima stagione agonistica.