Rugby Lyons, i risultati dell’U17 e della Serie C

Prima partita in casa e prima sconfitta stagionale per i nostri ragazzi contro una squadra che raggruppa il meglio dei rugbisti bolognesi. Nonostante fossero ben posizionati e motivati, nulla hanno potuto contro gli avversari piazzati meglio come gioco e come fisico. Sono però riusciti a contenere il gioco bolognese, non permettendo agli avversari di dilagare. Per due volte i nostri leoni sono arrivati vicinissimi all’area di meta avversaria, non riuscendo a concretizzare, ma lo sforzo e la grinta dimostrata hanno permesso di dimezzare il distacco. I nostri ragazzi hanno dimostrato che la ruggine accumulata nell’ultimo anno sta sparendo e la voglia di giocare e combattere è presente.

Lyons – Bologna 12 – 25 (mete 2-4)

Convocati: Seminari, Mareggi, Franzoso, Camoni, Belforti, Russo, Viti, Isola, Mazzocchi, Leddi, Ziliani, Baas, Sala, Bolzoni, Mazzoni.

A disp.: Maggi, Cannistrà, Trifilò, Beghi, Pellarini

Mete Lyons: Beghi, Franzoso

Trasformazioni: Russo 1 su 2.

La seconda squadra

Prova a due facce per i ragazzi della seconda squadra, che hanno preparato l’esordio in campionato in programma Domenica 17 ottobre con un torneo triangolare sul campo degli Elephant Rugby Gossolengo. I ragazzi allenati da Davide Baracchi hanno esordito contro i padroni di casa, venendo sconfitti per la differenza di una singola meta. Prima partita difficile per i bianconeri, che hanno manifestato troppa indisciplina e alcuni meccanismi di gioco da affinare, vista anche la presenza di diversi elementi nuovi all’interno della squadra e alcuni giocatori della prima squadra che hanno affiancato i giovani leoni in questa uscita. Ne è uscito un confronto sporco, in cui i Lyons hanno comunque messo in campo un’ottima attitudine difensiva ma poca organizzazione in attacco, che ha impedito ai bianconeri di mantenersi nella metà campo avversaria. A fare la differenza una singola segnatura dell’Elephant Rugby su un contrattacco che ha colto impreparata la difesa dei Lyons.

Decisamente migliore la prestazione nella seconda partita, in cui i Leoni si sono imposti nettamente nel confronto con il Rugby Club Spezia. Tre mete marcate e tutti i 40 minuti del match trascorsi nella metà campo avversaria, certificando le qualità del gruppo e l’ottima reazione avuta dai giovani Leoni. Le segnature arrivano per mano di Cantù al termine di una azione insistita nei 22 avversari, di Perazzoli che conclude una lunga galoppata in meta di un intercetto difensivo, e di Efori al termine di una buona azione dei trequarti.

La Formazione Cadetta si lancia dunque verso l’inizio del campionato con la consapevolezza del lavoro da fare ma anche del valore della squadra allenata da Davide Baracchi.

Elephant Rugby – Sitav Rugby Lyons 5-0

Sitav Rugby Lyons – Rugby Club Spezia 21-0

Marcatori Lyons: 20’ mt Cantù tr Rossi; 30’ mt Perazzoli tr Efori; 18’ mt Efori tr Efori



Sitav Rugby Lyons: Rossi (cap); Tasha, Perazzoli, Dallavalle, Boreri; Spezia, Efori; Simonato, Moretto, Bongiorni; Bellani, Bassi; Canderle Fi, Groppi, Cantù (vcap)

Sono entrati: Canderle Fe, Borghi, Aloè, Sfulcini, Fortunato, Ferrari, Dhima, Ferhati