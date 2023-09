Rugby – Lyons in campo per il XII Trofeo Capuzzoni

Weekend di equinozio ancora in campo per le squadre Lyons, che con il settore giovanile affrontano le prime sfide decisive della stagione. Andiamo a scoprire gli appuntamenti bianconeri del weekend.

Terzo test precampionato per i Leoni di Bernardo Urdaneta e Tino Paoletti, che sabato alle ora 16.00 ospiteranno la 22a edizione del Trofeo Capuzzoni, storico appuntamento della stagione Lyons che torna a disputarsi dopo 3 anni. La sfida con l’AS Rugby Milano celebra l’amicizia tra le due società e l’indimenticato Max Capuzzoni, fortissimo giocatore che militò nelle due squadre negli anni ‘90, prima della sua prematura scomparsa in un tragico incidente. Appuntamento per tutta la famiglia bianconera al Beltrametti nella giornata di sabato, per una grande festa collettiva che celebra i 60 anni della società bianconera, con al termine della sfida la presentazione ufficiale della squadra ai propri tifosi.

Domenica sarà la volta della squadra Cadetta, che affronterà la propria seconda amichevole di inizio stagione. Alle ore 15.30 gli uomini di Baracchi e Solari scenderanno in campo sul “Beltrametti 2” per affrontare i Centurioni Lumezzane e confermare l’ottima prestazione fornita nella prima uscita stagionale di domenica scorsa.

Partita già fondamentale per l’Under 18 di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani, che sfida il Rugby Parma 1931 in trasferta nel secondo turno di barrage per accedere al Campionato Nazionale. Una sfida “secca” contro degli avversari molto quotati che avrà grandi implicazioni per tutta la stagione. I giovani Leoni hanno dimostrato di meritare una stagione di alto livello, e vogliono a tutti i costi accedere al Campionato Nazionale di categoria.

Inizia la stagione ufficiale anche per l’Under 16, che inizia il proprio percorso nei barrage di accesso ai Gironi Interregionali. Si parte subito con la sfida più sentita, il derby con il Piacenza Rugby nella prima giornata del girone: si scende in campo domenica alle ore 11.00 sul “Beltrametti 2”.

Sabato ci sarà anche il secondo evento dell’anno per il Settore Propaganda bianconero, che ospiterà sul campo di Via Rigolli il primo Open Day della stagione. Porte aperte per tutti i bambini che vogliono provare a giocare a rugby, con tanti giochi e divertimento a partire dalle ore 17.00. L’Open Day rientra nel progetto del “Mese del Rugby”, in cui tutte le società d’Italia aprono le proprie porte mettendosi in gioco con chi vuole provare lo sport.