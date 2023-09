Rugby – Lyons pronti alla prima uscita stagionale nell’amichevole con le Zebre

Sabato 9 settembre Zebre Parma e Sitav Rugby Lyons si sfideranno alla Cittadella del Rugby di Parma nell’incontro valevole per la “Camper Cup”.

La partita, in programma alle ore 18:00, si disputerà nell’ambito del “Rugby Day”, la grande festa di inizio stagione della comunità parmense che vedrà in campo dal primo pomeriggio tutti i club di rugby del territorio, compresa la squadra di rugby touch dei Barbones e la selezione di rugby sevens del CUS Parma.

Esordio per coach Urdaneta

Sarà il primo incontro pre-stagionale del XV allenato da Bernardo Urdaneta che bagna il proprio esordio sfidando la franchigia italiana militante nello United Rugby Championship e rappresentante tricolore nelle Coppe Europee. I padroni di casa delle Zebre ricambiano l’accoglienza nei confronti della formazione bianconera in questo ricco evento realizzato in collaborazione con il Salone del Camper, l’importante manifestazione dedicata al caravanning e al turismo en plein air in programma dal 9 al 17 settembre alle Fiere di Parma.

In vista della partita, che non sarà prodotta ma sarà ad ingresso libero per tutti, Coach Urdaneta porta tutti gli uomini a disposizione, per un totale di 29 giocatori pronti a scendere in campo. Out per infortunio i soli Andrea Cuoghi, fratturatosi la mano in estate, e Joaquin Paz, vittima di indisposizione in questa settimana. Tanta curiosità di vedere all’opera i nuovi acquisti bianconeri, con tre di loro che partiranno titolari: Tripodo in prima linea, Mannelli in terza e Del Bono in regia.

Dirigerà l’incontro il bresciano Gianluca Gnecchi con Clara Munarini e Filippo Bertelli designati come assistenti.

1. Romulo Acosta

2. Francisco Minervino

3. Antonio Tripodo

4. Jacopo Salvetti

5. Hannes Janse Van Resburng

6. Luca Petillo

7. Edoardo Mannelli

8. Santiago Portillo

9. Alessandro Via

10. Rocco Del Bono

11. Lorenzo Maria Bruno (CAP)

12. Sebastien Zaridze

13. Marco Conti

14. Pietro Rodina

15. Giacomo Biffi

A disposizione: