Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, termina in parità il test con Promoball

Ieri sera, venerdì 8 settembre, la Pallavolo San Giorgio ha sostenuto il secondo allenamento congiunto del precampionato, impattando per 2-2 con la formazione pari categoria della Promoball Maclodio.

Coach Capra recupera la schiacciatrice Federica Polletta, assente nell’uscita a Rivergaro per motivi famigliari, facendo debuttare nel sestetto di partenza insieme a Erba, Tonini, Zoppi, Cossali, Gilioli e Galelli. Nei quattro set giocati si è vista un buona intensità di gioco. Nel corso dei quattro set sono state impiegate tutte le atlete a disposizione.

Il primo parziale è stato vinto dalle bresciane, 26-28, poi la Sangio si è imposta nel secondo e nel quarto per cedere nel terzo. Una buona uscita che permette di trarre conclusioni importanti in vista dei prossimi impegni di precampionato; il terzo test congiunto si terrà sabato 16 settembre, ore 16.30 squadre in campo, contro il Galaxy Inzani.

Pallavolo San Giorgio-Promoball Maclodio 2-2 (26-28, 25-18, 19-25, 25-11)