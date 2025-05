Rugby – Omnia, i risultati del weekend: l’U14 brilla al Torneo Città di Treviso

È stato un weekend di rugby intenso, emozionante e soprattutto ricco di soddisfazioni per la squadra Under 14 dell’Omnia Rugby, impegnata lo scorso weekend nel prestigioso Torneo di Treviso, una delle competizioni giovanili più importanti a livello nazionale e internazionale.

I ragazzi guidati da coach Dameli, nonostante le numerose assenze che hanno ridotto la rosa a soli 15 giocatori disponibili — un solo cambio per l’intera durata della manifestazione — hanno dimostrato carattere, determinazione e spirito di squadra, chiudendo il torneo in undicesima posizione su ben 52 squadre partecipanti.

Un risultato straordinario, considerando anche che Omnia è andata ad un passo dalla qualificazione al girone finale delle prime otto, sfiorata per una sola meta nella partita decisiva contro una selezione neozelandese.

Le 10 partite disputate nel corso del torneo si sono rivelate vere e proprie battaglie tecniche e fisiche. Ogni incontro ha rappresentato una sfida in cui i giovani Omnia hanno dovuto superare i propri limiti affrontando squadre tra le migliori d’Italia e formazioni provenienti da altri Paesi. Questo confronto ad alto livello ha permesso ai ragazzi di crescere esponenzialmente sul piano del gioco e della consapevolezza di squadra.

OMNIA RUGBY: Pattori (cap), Bozzarelli, Pastorini (vcap), Aspesi, Maccagni, Reggi, Ravilli, Raggi, Guglielmetti, Arena, Botti, Bentivoglio, Franchi, De Carolis, Repetti. Entrati: Valli, Costantini, Bonfanti, Arisi.

Risultati della Fase a Gironi – Sabato 17 maggio

Sondrio – Omnia 0-38

Omnia – Province dell’Ovest 17-0

Omnia – Emirates 12-17

Omnia – Villorba 31-0

Omnia – Frassinelle 0-5

Con 3 vittorie su 5, l’Omnia si è classificata al 3° posto nel girone, guadagnando l’accesso alla fase finale della domenica.

Risultati delle Finali – Domenica 18 maggio

Omnia – Destra Tagliamento 21-5

Petrarca – Omnia 7-7

Florentia – Omnia 7-5

Omnia – Haagasche 5-0

Le performance di domenica hanno consolidato il valore del gruppo, che ha saputo reagire alla fatica e alla pressione con una grinta ammirevole, chiudendo al 11° posto assoluto.

Un ringraziamento speciale va anche ai genitori che, con il loro supporto incessante dentro e fuori dal campo, hanno contribuito a creare un clima positivo e motivante per tutta la squadra. Omnia U14 torna da Treviso con una valigia piena di esperienza, orgoglio e fiducia per il futuro: un gruppo solido, in crescita e pronto a continuare a stupire.